Canadá estará em guerra comercial com EUA no futuro próximo, diz Trudeau

Por David Ljunggren e Promit Mukherjee

OTTAWA (Reuters) - O Canadá continuará em uma guerra comercial com os Estados Unidos no futuro próximo, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau nesta quinta-feira, um dia após o que ele chamou de ligação "colorida" com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Trudeau afirmou que o Canadá continuará a tratar, com altos funcionários do governo Trump, das tarifas que Washington afirma que imporá às importações canadenses, reiterando que seu objetivo era remover as medidas.

"Posso confirmar que continuaremos em uma guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos no futuro próximo", disse ele a repórteres em Ottawa.

O Canadá impôs tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares canadenses em importações dos EUA, e Trudeau disse que essas medidas permaneceriam em vigor até que o governo Trump encerrasse sua ação comercial.

Trudeau e Trump -- que acusa o Canadá de não fazer o suficiente para impedir o fluxo de fentanil e de imigrantes ilegais através da fronteira -- realizaram uma ligação de 50 minutos na quarta-feira.

"Foi uma chamada colorida. Foi também uma chamada muito substancial", disse Trudeau, acrescentando que os dois lados estavam em negociações, mas ainda não tinham nada a anunciar.

"Estamos... tentando garantir que essas tarifas não prejudiquem excessivamente, certamente no curto prazo, certos setores."

Um tópico de conversa é o possível adiamento da segunda rodada de tarifas de 25% sobre mais 125 bilhões de dólares canadenses em importações dos EUA, que devem entrar em vigor em menos de três semanas.

Trump isentará as montadoras de veículos de tarifas sobre o Canadá e o México por um mês, desde que cumpram as regras de livre comércio existentes, informou a Casa Branca na quarta-feira.

"Qualquer exceção que apoie os trabalhadores no Canadá, mesmo que seja apenas de um setor ou outro, será algo bom", disse Trudeau.

O primeiro-ministro canadense deixará o cargo assim que o Partido Liberal no poder escolher um novo líder, no próximo domingo. Ele tem tido relações ruins com Trump e deu uma alfinetada no presidente, que primeiro fez seu nome como um magnata do mercado imobiliário.

"Um ganha-perde entre nós seria, na verdade, pior para eles do que um ganha-ganha. Isso é verdade no comércio internacional, nas relações entre estados-nação", disse.

"Talvez isso não seja verdade em negócios imobiliários, (em que) uma situação ganha-perde provavelmente é melhor para alguém com experiência em negócios do que uma situação ganha-ganha", acrescentou.

(Reportagem de David Ljunggren e Promit Mukherjee)