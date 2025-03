México não terá que pagar tarifas sobre produtos do Acordo USMCA até 2 de abril, diz Trump

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre qualquer mercadoria que se enquadre no Acordo Estados Unidos-México-Canadá sobre comércio até 2 de abril.

"Depois de falar com a presidente Claudia Sheinbaum do México, concordei que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre qualquer coisa que se enquadre no Acordo USMCA", escreveu Trump no Truth Social.

"Esse acerto é válido até o dia 2 de abril."

(Reportagem de Katharine Jackson e Ryan Patrick Jones)