Dirigente do BoE vê 'águas turbulentas' no Reino Unido e reforça política monetária restritiva

A integrante do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) Catherine Mann destacou que a economia do Reino Unido enfrentará "águas turbulentas" de agora em diante, cenário que testará a capacidade de atingir a meta de inflação estabelecida. Durante evento, Mann enfatizou que, diante desse desafio, a política monetária ainda precisa ser "mais restritiva" para garantir a estabilidade econômica.

"Manter uma política monetária restritiva permite avaliar a persistência da inflação", afirmou Mann, ressaltando que essa abordagem é crucial para entender a dinâmica dos preços e evitar surpresas desestabilizadoras.

A dirigente do BoE destacou ainda que a necessidade de ter uma política mais restritiva é "particularmente importante" neste momento, dado o cenário de incertezas globais e pressões inflacionárias persistentes.

Mann também chamou a atenção para o papel dos formadores de preços e de salários no controle da inflação.

Segundo ela, esses agentes possivelmente terão que "absorver o pico da inflação, em vez de repassá-lo" aos consumidores.

Essa postura, segundo a representante do BoE, é essencial para evitar um ciclo de alta generalizada de preços, que poderia dificultar ainda mais o controle inflacionário no país.

Ela reforçou que, para que a meta de inflação da autoridade monetária funcione, a política da instituição deve "reforçar sua credibilidade", garantindo que as medidas adotadas sejam consistentes e transparentes.