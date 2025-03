Pai de adolescente que morreu em ônibus cobra motorista: 'Matou meu menino'

Levy Gabriel Cardoso do Nascimento, 13, foi a única vítima fatal do acidente de ônibus na Dutra em Pindamonhangaba (SP). Em entrevista, seu pai, que também estava no veículo, culpou a "imprudência" do motorista.

O que aconteceu

O adolescente morava em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele e o pai retornavam hoje de uma viagem do Rio de Janeiro para a casa.

Levy tinha uma irmã pequena. O adolescente costumava aparecer abraçado com ela em fotos publicadas nas redes sociais pela mãe dos dois.

Pai chamou o ocorrido de ''imprudência''. ''Eu dirijo o dia inteiro, eu sei como que é, como que tem que ser, como que não pode. Era só ele [motorista] ter aguardado'', disse Daniel Araújo do Nascimento em entrevista à TV Globo.

Levy era ''cheio de planos e sonhos''. ''Matou meu menino, cheio de planos, vida e sonhos. Acabou. Será que vai ter justiça pro meu filho? Dinheiro nenhum paga'', relatou o pai.

Daniel, de 42 anos, também ficou ferido com o acidente. O homem foi atendido no Pronto-Socorro de Pindamonhangaba e liberado em seguida, ainda logo deambulando, informou a prefeitura do município ao UOL.

Motorista prestará depoimento. Ainda não há uma conclusão sobre as reais causas do acidente.

Entenda o caso

Acidente aconteceu na altura do km 98, em Pindamonhangaba, por volta das 3h30. O ônibus da Viação 1001 saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Não há congestionamento no local e a rodovia está liberada.

O ônibus teria feito uma manobra no acostamento da rodovia quando subiu no meio fio e caiu na ribanceira. A informação foi dada ao UOL pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também disse que nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

O adolescente de 13 anos morreu. Ele chegou a ser levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras 25 pessoas foram resgatadas com ferimentos. Sete foram socorridas para o Hospital Regional de Taubaté e, destas, três já receberam alta e quatro estão estáveis, informou a Secretaria Estadual de Saúde. Os outros 18 foram encaminhados para unidades de Pindamonhangaba.

Entre os feridos, há uma pessoa, de 20 anos, em estado crítico. Os demais seguem conscientes e estáveis sob observação.

Dezenove passageiros não tiveram nenhum ferimento. Eles foram levados até um posto de gasolina na região.

Além do motorista, 44 passageiros estavam a bordo. Em nota, a Viação 1001 afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

A Delegacia de Pindamonhangaba solicitou perícia para constatar as causas do acidente. O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).