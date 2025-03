Homem nada ao lado de tubarão-baleia de 11 metros em praia de SP; veja

Vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra um homem nadando ao lado de um tubarão-baleia gigante em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

O que aconteceu

Imagens foram feitas por Marcos Cará, e divulgadas pelo perfil Maremar, em dois dias seguidos, na segunda-feira (3) e na terça-feira (4). Na gravação é possível ver um homem nadando tranquilamente ao lado do animal gigante.

Tubarão-baleia que aparece na imagem tem aproximadamente 11 metros, segundo o projeto Baleia à Vista, que atua na conservação desses animais. No entanto, o bicho que aparece na gravação, da espécie Rhincodon typus, pode chegar a até 20 metros e pesar de 13 a 20 toneladas.

Projeto também divulgou outros vídeos do tubarão-baleia. Em uma gravação subaquática, feita por Thiago Veras, é possível ver detalhes do corpo do bicho, como o fato de ele ter diversos "pontos brancos" na parte superior do longo corpo.

Legislação brasileira não permite nadar ao lado de cetáceos, mamíferos aquáticos representados pelas baleias, botos e golfinhos. No entanto, de acordo com o projeto Baleia à Vista, o tubarão-baleia não é considerado um cetáceo, por isso é permitido nadar ao lado do animal. Ainda conforme o projeto, esses animais, apesar de gigantes, são "gentis", ou seja, não representam riscos ao ser humano, e os mergulhos são realizados para captar imagens que possam auxiliar nos estudos e identificação desses bichos.