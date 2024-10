Sinner segue liderando ranking da ATP antes do Masters 1000 de Paris

Nas horas que antecedem o início do Masters 1000 de Paris, último grande torneio antes do Masters de Turim no final da temporada, o 'Top 10' do ranking da ATP permaneceu inalterado, e é liderado pelo italiano Jannik Sinner.

Atrás deles estão o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o alemão Alexander Zverev (3º), enquanto o sérvio Novak Djokovic ocupa a quarta posição. 'Djoko' não defenderá seu título em Bercy esta semana, abrindo as portas para um novo campeão antes que o torneio se mude para Nanterre, a partir da próxima temporada.

O britânico Jack Draper, vencedor do torneio de Viena no domingo, entra no 'Top 15' pela primeira vez na carreira, enquanto o americano Ben Shalton (19º), finalista no torneio da Basileia, ganha quatro posições e entra no 'Top 20'.

Entre os tenistas brasileiros, Thiago Seyboth Wild subiu três posições e é 75º enquanto Thiago Monteiro perdeu duas e ocupa agora o 100º lugar no ranking.

-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 28 de outubro:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.420 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 7.120

3. Alexander Zverev (ALE) 6.805

4. Novak Djokovic (SRB) 6.210

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.230

6. Taylor Fritz (EUA) 4.335

7. Andrey Rublev (RUS) 4.070

8. Casper Ruud (NOR) 3.855

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.740

10. Alex De Minaur (AUS) 3.725

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.325

12. Tommy Paul (EUA) 3.180

13. Holger Rune (DIN) 3.005 (+1)

14. Hubert Hurkacz (POL) 2.810 (-1)

15. Jack Draper (GBR) 2.800 (+3)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.600 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.585 (-2)

18. Ugo Humbert (FRA) 2.385 (-2)

19. Ben Shelton (EUA) 2.330 (+4)

20. Arthur Fils (FRA) 2.265

...

75. Thiago Seyboth Wild (BRA) 732 (+3)

100. Thiago Monteiro (BRA) 606 (-2)

