Quem ganhou a eleição em Pelotas? Veja resultado do 2º turno

Marroni, do PT, foi matematicamente eleito prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no segundo turno das Eleições 2024, realizado neste domingo (27).

Às 19h16, com 100,00% das urnas apuradas, o vencedor tinha 50,36% dos votos válidos, enquanto Marciano Perondi contava com 49,64%.

O que aconteceu

A única vitória petista no Rio Grande do Sul neste segundo turno ocorreu em Pelotas (RS).

O ex-prefeito Fernando Marroni (PT) já tinha levado vantagem sobre o empresário Marciano Perondi (PL) no primeiro turno e venceu neste domingo por 50,36%, contra 49,64% de Perondi.

Marroni governou Pelotas entre 2001 e 2004, mas não foi reeleito. Esta foi a estreia numa eleição de Perondi, que se envolveu em um acidente fatal em junho deste ano, ao atropelar um ciclista.