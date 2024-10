Barça goleia Bayern (4-1) com hat-trick de Raphinha pela 3ª rodada da Champions

Com um espetacular hat-trick de Raphinha, o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4 a 1 nesta quarta-feira (23), em casa, no Estádio Olímpico, e confirmou seu bom início de temporada na Liga dos Campeões, a três dias de visitar o Real Madrid no clássico do futebol espanhol.

Se na terça-feira seu companheiro de seleção brasileira Vinicius Junior havia marcado três gols pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (5-2), desta vez foi Raphinha quem balançou as redes três vezes (1', 45' e 56') no duelo de maior destaque da terceira rodada da Champions.

