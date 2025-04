Vietnã diz estar pronto para reduzir tarifas a zero e pede aos EUA que façam o mesmo

O Vietnã está preparado para negociar com os Estados Unidos e reduzir a zero as tarifas de importação de produtos norte-americanos, disse o secretário-geral do partido comunista, Tô Lâm, durante uma ligação telefônica com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 4.

Durante a conversa, ambos os líderes reafirmaram seu compromisso de fortalecer a cooperação bilateral e contribuir para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento regional e global, segundo a agência estatal do país.

No radar, o Camboja reduzirá as tarifas sobre algumas importações dos EUA de 35% para 5%, na tentativa de realizar negociações com Trump.