Comerciante de Vitória não retirou câmeras por ordem da Justiça

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o comerciante de Vitória (ES) e ex-candidato a vereador Eugênio Martini tenha retirado cerca de 200 câmeras de monitoramento instaladas por ele no centro da cidade por ordem da Justiça.

Martini é investigado pelo Ministério Público do Espírito Santo após denúncia sobre o monitoramento, mas não existe, até o momento, nenhuma decisão judicial neste sentido.

Ele foi notificado pela empresa concessionária de energia elétrica EDP, que solicitou a retirada dos equipamentos por estarem instalados em postes de iluminação pública, o que não é permitido.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Vídeo que mostra um homem desinstalando câmeras de segurança é compartilhado com a seguinte legenda: "Vereador do PSOL entra com ação na justiça para comerciante retirar as câmeras da frente de sua loja, porque estava prejudicando os assaltantes. O pior, a 'justiça' acatou e ainda processou o empresário".

No vídeo há ainda o seguinte texto sobreposto: "Após ação judicial, comerciante é obrigado a retirar câmeras no centro de Vitória que ajudava prender ladrões, e ajudava a identificar os assaltantes".

Por que é distorcido

Não houve ordem judicial ordenando a retirada das câmeras. Martini recebeu uma notificação extrajudicial da EDP, empresa concessionária de energia elétrica de Vitória, solicitando a retirada dos equipamentos. De acordo com a empresa, a notificação foi enviada no dia 6 de março. Ao UOL Confere, Martini confirmou a comunicação, disse que chegou a conversar com a empresa pessoalmente e que se retratou. Ele começou a retirar as câmeras no dia 24 de março.

Câmeras não poderiam ter sido instaladas em postes, diz empresa. O pedido de retirada aconteceu porque havia câmeras que foram instaladas em postes, o que é irregular. De acordo com a EDP, "apenas empresas de telecomunicações de interesse coletivo possuem o direito ao compartilhamento dos postes de distribuição de energia elétrica".

MP e Polícia Civil investigam o caso. O Ministério Público do Espírito Santo solicitou a abertura de um inquérito à Polícia Civil para investigar a instalação de câmeras de propriedade privada em locais públicos, o uso irregular de energia para o funcionamento desses equipamentos e o uso e compartilhamento de imagens sem autorização. O processo que corre na Justiça do estado ainda está em fase de apuração. A última movimentação aconteceu no dia 28 de março — um juiz comunicou a conclusão do inquérito policial, sem indicar o conteúdo e solicitou manifestação do MP. Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi aberto no dia 10 de fevereiro.

Denúncia de ex-vereador e moradora. O ex-vereador André Moreira (PSOL) afirma que recebeu em seu gabinete, ainda durante o mandato, reclamação de uma moradora que se sentia incomodada com a posição e o direcionamento das câmeras. Ele enviou ao MP e a EDP uma denúncia sobre isso em fevereiro do ano passado. No arquivo, encaminhado ao UOL Confere, o então vereador relatava supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com a divulgação de imagens nas redes sociais e suspeita de ligação direta de câmeras aos cabos de energia dos postes de iluminação pública.

Martini diz que instalou câmeras há 15 anos. Ao UOL Confere, o comerciante contou que começou a instalar as câmeras porque seu estabelecimento era vítima recorrente de roubos. Posteriormente, outros comerciantes e vizinhos do centro de Vitória começaram a solicitar que ele instalasse mais equipamentos para atendê-los. Ele estima que tenha instalado, ao todo, cerca de 200 câmeras de monitoramento, que ele mesmo arcava com os custos da instalação.

Prefeitura de Vitória fala em seguir os "trâmites legais". Em resposta ao UOL Confere, a prefeitura afirma que valoriza e reconhece a iniciativa de Martini, mas que "para que a proposta avance, é importante que siga os trâmites legais para uso do mobiliário urbano, ressaltando que a Prefeitura Municipal de Vitória está à disposição para colaborar nesse diálogo institucional".

