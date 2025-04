UE está comprometida com negociação, mas defenderá seu interesse, diz chefe do Comércio

As tarifas recíprocas anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram classificadas como "prejudiciais e injustificadas" pelo chefe do Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic. Em publicação no X, ele afirmou que o bloco "está comprometido com negociações significativas, mas também preparado para defender seus interesses" diante das novas sobretaxas.

Sefcovic defendeu que a relação comercial entre a UE e os EUA precisa de uma "nova abordagem".

Segundo ele, o tema foi discutido hoje em uma conversa "franca" com o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, e com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

O dirigente europeu, no entanto, não deu detalhes sobre o conteúdo da reunião.

As tarifas anunciadas por Trump sobre produtos da União Europeia são de 20%.