Aço bruto teve crescimento de 23,9% na exportação para EUA em março, diz MDIC

A queda de 13,3% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos em março foi influenciada pela redução nas vendas de óleos de petróleo (-90%), de instalações de equipamentos de engenharia (-21,7%), e de aeronaves e outros equipamentos (-62%), informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Já o aço bruto, que foi tarifado em 25% por Donald Trump a partir de 12 de março, registrou crescimento nas vendas aos Estados Unidos em 23,9%.

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC, Herlon Brandão, pontuou que o aumento pode estar relacionado com eventuais antecipações de embarques que tentaram evitar a tarifa mais alta.

A pasta, no entanto, não pode confirmar essa relação de causa-efeito.

"Talvez o próprio setor possa responder, não podemos afirmar que é causa-efeito, mas é um comportamento que se observa no comércio internacional", disse o técnico, ponderando também que os dados de aço e alumínio seguem a regra do embarque antecipado, ou seja, primeiro as empresas embarcam, e depois declaram o que foi exportado.