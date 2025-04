Justiça ordena que governo Trump devolva aos EUA um homem deportado de Maryland

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A Justiça dos EUA determinou nesta sexta-feira que o governo Trump deve devolver aos Estados Unidos, em um prazo de três dias, um homem de Maryland que foi erroneamente deportado para El Salvador no mês passado.

A juíza distrital Paula Xinis em Greenbelt, Maryland, disse em uma audiência no tribunal que o governo deve tomar medidas para garantir o retorno de Kilmar Abrego Garcia, um migrante salvadorenho, aos Estados Unidos até 7 de abril.

Os EUA já reconheceram que Abrego Garcia, que vivia legalmente nos EUA e tinha uma permissão de trabalho, foi deportado por engano, mas argumentou que não tem autoridade legal para trazê-lo de volta ao país.

Um dos advogados de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg, disse ao juiz na audiência nesta sexta-feira que não havia base legal para a deportação de Abrego Garcia.

"Eles admitem que não tinham autorização legal para removê-lo para El Salvador", disse Moshenberg. "O interesse público é que o governo siga a lei."

Erez Reuveni, advogado do governo, admitiu que Abrego Garcia não deveria ter sido deportado.

Xinis questionou o advogado do governo sobre a autoridade legal que ele tinha para prender e deter Abrego Garcia.

"Por que os Estados Unidos não podem trazer o Sr. Abrego Garcia de volta?", perguntou Xinis.

Reuveni disse que fez essa pergunta ao governo dos EUA, mas não recebeu uma resposta que considerasse satisfatória.

A audiência marca o mais recente ponto crítico na repressão do governo Trump à imigração.

Em 15 de março, Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar rapidamente supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua. O governo disse que enviou dois voos para El Salvador naquele dia transportando deportados processados, sob o estatuto raramente usado em tempos de guerra, e um terceiro voo transportando pessoas deportadas sob outras regras.

Um funcionário do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA, em um processo judicial, disse que Abrego Garcia foi erroneamente colocado no terceiro voo, apesar de uma ordem judicial de outubro de 2019 que lhe concedia proteção contra deportação.

Abrego Garcia foi parado e detido por oficiais do ICE em 12 de março e questionado sobre sua suposta afiliação a uma gangue. Abrego Garcia contestou a afirmação do governo de que ele seria membro da gangue MS-13.

Seus advogados, que também representam sua esposa e seu filho de cinco anos nos EUA, disseram em um processo judicial que os EUA não tomaram nenhuma medida voluntária "para retificar o que eles mesmos descrevem como um erro". A esposa e o filho de Abrego Garcia são cidadãos norte-americanos.

O proeminente escritório de advocacia Quinn Emanuel juntou-se à equipe jurídica de Abrego Garcia nesta sexta-feira, antes do início da audiência. Entre os clientes da empresa está o empresário bilionário Elon Musk, um importante conselheiro de Trump.

A abordagem linha-dura do governo Trump em relação à imigração levantou questões constitucionais e atraiu a repreensão de um juiz em Washington, que está avaliando se as autoridades americanas violaram uma ordem judicial que bloqueou temporariamente a deportação de supostos membros de gangues venezuelanas segundo essa lei do século 18.

O governo enviou tropas militares para a fronteira dos EUA e realocou agentes federais para se concentrarem na fiscalização da imigração em meio ao aumento das prisões e dos esforços de deportação.

(Reportagem de Mike Scarcella)