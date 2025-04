MDIC projeta superávit comercial em 2025 de US$ 70,2 bi, 5,4% menor ante 2024

Brasília, 4 - A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) projetou que a balança comercial vai fechar 2025 com superávit de US$ 70,2 bilhões, 5,4% abaixo do registrado no ano passado. No início do ano, o MDIC não cravou uma expectativa para o saldo deste ano, tinha apenas apontado que a balança poderia ficar com saldo positivo de US$ 60 bilhões a US$ 80 bilhões. No ano passado, o saldo comercial foi de US$ 74,2 bilhões.Agora, a pasta espera que as exportações somem US$ 353,1 bilhões neste ano - número 4,8% maior em relação a 2024. A projeção do início do ano era de que as exportações somassem de US$ 320 bilhões a US$ 360 bilhões em 2025. No ano passado, o valor foi de US$ 337 bilhões. Nas importações, a expectativa é de US$ 282,9 bilhões, um avanço de 7,6% na comparação com o valor importado no ano passado, de US$ 262,9 bilhões. Na projeção do início do ano, o MDIC disse que esperava importações entre US$ 260 bilhões a US$ 280 bilhões. Já para a corrente de comércio a previsão para 2025 é de US$ 636,1 bilhões, contra US$ 599,9 bilhões, um avanço de 6%. Em janeiro, a expectativa é de que esse dado ficasse entre US$ 580 bilhões e US$ 640 bilhões.Março de 2025O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC Herlon Brandão, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o saldo comercial registrado em março foi o maior da série histórica para meses de março. A balança comercial brasileira teve superávit comercial de US$ 8,155 bilhões em março de 2025, um aumento de 13,8% relação ao mesmo período do ano passado. O valor foi alcançado com exportações de US$ 29,178 bilhões e importações de US$ 21,023 bilhões.