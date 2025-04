AGU recorre de indenização a Michelle e Bolsonaro em caso dos móveis

A AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com recurso contra a decisão que manda o governo federal pagar uma indenização de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso dos móveis "desaparecidos" do Palácio do Alvorada.

O que aconteceu

Declarações feitas pelo presidente Lula (PT) sobre os móveis aconteceram no exercício de sua "função constitucional e com objetivo de resguardar patrimônio público", segundo a AGU. "A AGU destacou que, por se tratar de uso, conservação e posse de bens públicos —como é o caso do acervo mobiliário do Palácio da Alvorada—, faz-se necessária toda publicidade a inconsistências eventualmente verificadas, como ocorreu no caso em questão, onde foi relatado, simplesmente, o mau estado de conservação de móveis e do ambiente, além da não localização de inúmeros itens, fato constatado pela equipe inventariante ainda sob a gestão do governo anterior."

Ação movida por Bolsonaro não apontou a fala de Lula que imputou o ex-presidente de "qualquer conduta criminosa", alega o órgão. "Adicionalmente, argumentou no recurso que, em nenhum momento, a ação proposta apontou, concretamente, uma fala do atual presidente da República por meio da qual ele imputaria diretamente aos autores qualquer conduta criminosa."

Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, alegaram o desaparecimento de itens do Palácio da Alvorada após a saída de Bolsonaro e Michelle. Dez meses depois, os 261 itens foram encontrados dentro da própria residência oficial. Antes da descoberta, o casal presidencial comprou peças de luxo, justificando a compra pela ausência dos objetos.

Na época, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) informou que os itens foram encontrados em "dependências diversas" dentro do Alvorada. Segundo o órgão, foram necessárias três vistorias para localizar todos os itens.

Apesar da descoberta dos itens, a Secom disse que os móveis sofreram um "descaso" por parte de Bolsonaro e Michelle. Durante a transição de governo, no final de 2022, Lula e Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram que os bens estavam faltando após Bolsonaro e a ex-primeira-dama deixarem o Alvorada. Além de móveis, utensílios domésticos, livros e obras de arte foram citados como "desaparecidos".

Depois que os itens foram encontrados, o casal Bolsonaro acionou a Justiça, pedindo uma indenização de R$ 20 mil por danos morais como "medida pedagógica". Além disso, pediram retratação por parte de Lula "na mesma proporção do dano que realizou", o que incluía uma entrevista à imprensa no Palácio da Alvorada e uma retratação "perante o veículo de comunicação GloboNews e nos canais oficiais de comunicação do governo federal".

Juiz decidiu favoravelmente a Bolsonaro e concordou com o dano à imagem do casal. Na decisão, o juiz Diego Câmara diz que, como ficou comprovado que os itens sempre estiveram com a União, houve dano à imagem e à reputação de Bolsonaro e Michelle.