Secretário do Tesouro dos EUA reforça compromisso do governo Trump com política do dólar forte

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi enfático ao tratar da política cambial. "Ninguém no mercado deveria ouvir qualquer pessoa falando sobre o dólar americano, exceto o presidente Trump ou eu", disse em entrevista. Ele reforçou o compromisso do governo com uma moeda forte. "Temos uma política de dólar forte e estamos colocando todos os ingredientes necessários para garantir que o dólar permaneça forte no longo prazo", afirmou.

Apesar de admitir que "pode haver flutuações" no curto prazo, garantiu que, com fundamentos econômicos sólidos, "o dólar vai se sair muito bem".

Questionado sobre a comunicação do governo, o secretário do Tesouro ressaltou a liderança de Donald Trump. "Todos seguimos a visão dele. Se alguém não quiser fazer parte disso, não deveria estar aqui", afirmou.

Bessent criticou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por se envolver temas como diversidade, equidade e inclusão (DEI) e mudanças climáticas, alegando que isso desvia o foco da instituição de sua missão principal: a política monetária.

Em entrevista ao apresentador Tucker Carlson, Bessent revelou que participou recentemente de um jantar com o presidente do Fed, Jerome Powell.

Na conversa, afirmou que o BC "deveria ser protegido politicamente em relação à política monetária", mas questionou sua atuação em outras frentes. "Quanto a outras áreas em que se envolveram, como regulação, DEI, clima, acho que isso prejudica a atuação deles em política monetária e os deixa vulneráveis", disse.