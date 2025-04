Combustíveis fecham março com preço em queda, com exceção do GNV, mostra pesquisa

A maioria dos combustíveis fechou março com preço em queda, com exceção do Gás Natural Veicular (GNV), que ficou 0,5% mais caro contra fevereiro. Os preços da gasolina e do etanol caíram 0,2% em relação ao mês anterior, e o diesel cedeu 0,4%, segundo o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O preço médio da gasolina fechou em R$ 6,42 o litro no mês passado, enquanto o preço médio do etanol ficou em R$ 4,42 o litro e do diesel comum em R$ 6,46, com o S-10 a R$ 6,50 o litro. O GNV chegou a R$ 4,80 por litro, segundo o Veloe.

De acordo com o Indicador de Custo-Benefício Flex, em março de 2025, o preço médio do etanol correspondeu a 72,3% do valor da gasolina comum, o que, considerando o rendimento dos combustíveis, favoreceu a escolha pela gasolina em diversas regiões.

Regionais

Em termos regionais, os preços por litro da gasolina comum apresentaram variações significativas, sendo os maiores valores encontrados no Norte (R$ 6,860) e no Nordeste (R$ 6,479), e os menores no Sudeste (R$ 6,260) e no Centro-Oeste (R$ 6,468).

No caso do etanol, os preços mais altos foram encontrados em postos do Norte (R$ 5,282) e Nordeste (R$ 4,924), enquanto os menores valores se concentraram nas regiões Sudeste (R$ 4,314) e no Centro-Oeste (R$ 4,427).

Segundo o Veloe, apesar da acomodação na ótica mensal, o cenário ainda é marcado por uma tendência generalizada de aumento nos preços. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, em particular, todos os combustíveis estão mais caros para os brasileiros, ressaltou.

Entre janeiro e março de 2025, o etanol registrou aumento de 6,3% contra o trimestre anterior, seguido pelo diesel, tanto em sua versão comum, em alta de 4,8%, quanto o S-10, menos poluente, um aumento de 4,7%.

Na base comparativa dos últimos 12 meses, as altas registradas nos preços médios, além de abrangentes, são bem mais expressivas, sob a liderança do etanol (+21.6%), gasolina comum (+10,3%) e aditivada (+10,1%), diesel comum (+8,5%) e S-10 (+8,4%), informou o Veloe.