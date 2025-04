Polícia de Nova York nomeia policiais para patrulha do campus da Universidade de Columbia

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - Os 36 novos policiais de patrulha especial anunciados no mês passado pela Universidade de Columbia foram nomeados pelo Departamento de Polícia de Nova York e estarão sujeitos às ordens do comissário de polícia, um acordo confirmado por um porta-voz da Columbia nesta semana.

Os líderes da Columbia solicitaram ao comissário de polícia da cidade que nomeasse e empossasse os policiais no ano passado, depois de terem chamado duas vezes a NYPD para prender manifestantes estudantis pró-palestinos.

O envolvimento da NYPD não havia sido anteriormente divulgado pela Columbia. Samantha Slater, porta-voz da universidade, confirmou o papel da NYPD em resposta a perguntas da Reuters enviadas pela primeira vez em agosto passado.

Na primavera passada, a Universidade de Columbia tornou-se o epicentro de um movimento de protesto estudantil pró-palestino que tem agitado os campi em todo o mundo.

O conselho de administração da Columbia e os 111 alunos, funcionários e ex-alunos que compõem o Senado da Universidade têm se desentendido com frequência sobre a melhor maneira de lidar com os protestos.

Os membros do Senado, o órgão responsável pela elaboração de regras que compartilha a governança da universidade com os curadores, disseram que os curadores e o gabinete do presidente não informaram o envolvimento da polícia de Nova York. De acordo com o estatuto da Columbia, o presidente da instituição deve consultar o Senado da Universidade antes de chamar a polícia para interromper protestos perturbadores.

O conselho de curadores nomeou sua copresidente, Claire Shipman, como presidente interina da universidade na semana passada.

Em uma iniciativa inédita para a instituição que faz parte da Ivy League, os novos policiais da Columbia têm os mesmos poderes de busca e prisão sem mandado que qualquer outro policial, de acordo com a lei de oficiais de paz de Nova York. A lei estadual permite que os policiais usem "força física e força física letal para efetuar uma prisão ou impedir uma fuga".

Os policiais não terão armas, disse Slater. Um porta-voz da NYPD também disse que os policiais de patrulha vão estar desarmados, mas se recusou a responder outras perguntas. Os novos policiais, que completaram 162 horas de treinamento, vão patrulhar os edifícios privados, praças fechadas e gramados de Columbia, o que os policiais regulares da NYPD geralmente não podem fazer.

Conforme exigido pelas leis estaduais e municipais, a Columbia pagará os policiais, mas eles deverão seguir as regras, o treinamento e as ordens do comissário de polícia e, de acordo com o código administrativo da cidade, "possuirão todos os poderes e cumprirão todos os deveres" dos policiais de patrulha regulares da NYPD.

later disse que os policiais trabalharão com a equipe de segurança pública da universidade, mas -- diferentemente dos 117 funcionários civis de segurança da Columbia -- terão poderes para "retirar indivíduos do campus, emitir citações e efetuar prisões, se necessário e apropriado".

Outras universidades, incluindo a Cornell e a City University of New York, têm seus próprios arranjos para funcionários com poderes de prisão de acordo com a lei estadual de agentes de paz, mas não envolvem a NYPD.

O plano estava em andamento meses antes do retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca. Seu governo, citando o que descreveu como assédio antissemita dentro e perto do campus, exigiu no mês passado que a Columbia reforçasse suas regras de protesto ou perderia permanentemente o financiamento federal. Uma das nove exigências era que a escola enviasse agentes da paz com poderes de prisão.

Nesta semana, o Escritório de Segurança Pública da Columbia atualizou seu site para dizer que os novos policiais permitirão que a Columbia "responda de forma mais eficaz e imediata às interrupções no campus, reduzindo nossa dependência da polícia de Nova York".

Não foi dito que os novos policiais foram nomeados e estão sujeitos às ordens do comissário da NYPD.

O Senado foi formado depois que a polícia foi chamada pelo presidente da Columbia em 1968 para acabar com os protestos contra a Guerra do Vietnã, que incluíram a ocupação de um prédio da Columbia; a NYPD usou gás lacrimogêneo e feriu mais de 100 alunos e funcionários.

Décadas se passaram até que a polícia fosse acionada novamente, no ano passado, quando, apesar das objeções do Senado, o gabinete do presidente fez com que centenas de policiais armados fossem ao campus duas vezes para prender estudantes manifestantes sob acusação de invasão de propriedade, ferindo alguns deles. Em quase todos os casos, as acusações foram retiradas.

(Reportagem de Jonathan Allen em Nova York)