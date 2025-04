Hollywood em clima de expectativa para o verão 50 anos após sucesso de "Tubarão

Por Lisa Richwine e Rollo Ross

LAS VEGAS (Reuters) - Há meio século, em junho de 1975, "Tubarão" chegou aos cinemas, deu um bom susto no público e reescreveu a história do cinema.

O thriller de tubarões tornou-se o primeiro sucesso de bilheteria do verão no hemisfério norte com uma cartilha que os estúdios de Hollywood seguem até hoje.

"Tubarão" foi fortemente comercializado, criando um burburinho que posicionou o filme como um evento imperdível. Tornou-se um sucesso estrondoso que mudou a carreira de seu jovem diretor, Steven Spielberg, então com 26 anos, e alterou a programação dos filmes.

"Antes de 'Tubarão', não havia realmente uma temporada de filmes de verão bem definida", disse Paul Dergarabedian, analista sênior de filmes da Comscore.

"Podiam ser lançados grandes filmes em qualquer época do ano, mas nunca houve uma temporada que englobasse o que os jovens queriam fazer no verão, que era ir ao cinema", acrescentou. "Isso realmente mudou tudo."

"Guerra nas Estrelas" seguiu o mesmo caminho no verão de 1977, chegando às telas no fim de semana do Memorial Day nos EUA. Spielberg estreou seus primeiros filmes "Indiana Jones" em junho de 1981.

Atualmente, Hollywood coloca muitos de seus filmes mais ambiciosos nos cinemas desde o primeiro fim de semana de maio até o Dia do Trabalho em setembro.

Essa temporada é responsável por cerca de 40% do retorno anual das bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá. Em 2024, os cinemas nacionais geraram US$3,7 bilhões em vendas de ingressos durante esse período.

"O verão é o que mais esperamos na indústria cinematográfica", disse Doreen Sayegh, proprietária e operadora do Cranford Theater, com cinco salas, em Nova Jersey.

"É quando são lançados alguns dos filmes mais badalados, os maiores sucessos de bilheteria, e as crianças estão em casa depois da escola, então vemos muitas famílias."

Hollywood está contando com este verão para reverter uma tendência de queda. As vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá estão 11% atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Comscore, e permanecem abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Os cinemas enfrentam a concorrência de serviços de streaming em casa, como o Netflix.

GRANDES APOSTAS PARA O VERÃO

Nesta semana, os estúdios de cinema apresentaram suas maiores apostas para o verão na CinemaCon, encontro anual de proprietários de cinemas em Las Vegas. O produtor Jerry Bruckheimer lembrou ao público que "Top Gun: Maverick" rendeu US$1,5 bilhão em todo o mundo em 2022.

"Estamos aqui para lhes dizer que estamos prontos para fazer isso de novo", disse Bruckheimer, com o filme de ação "F1" da Warner Bros, estrelado por Brad Pitt como piloto de Fórmula 1. "Acreditamos que este será o evento cinematográfico do verão".

Previsto para junho, "F1" está entre os poucos filmes originais de grande orçamento em uma lista de sequências, reinicializações e franquias.

O Marvel Studios, da Walt Disney, apresentou "Thunderbolts", a história de uma equipe irreverente de super-heróis estrelada por Florence Pugh, David Harbour e Julia Louis-Dreyfus. "Thunderbolts" dará início à temporada de filmes de verão em maio, e a Marvel dará sequência com "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" em julho.

A Warner Bros divulgou seu novo "Superman", dirigido pelo cineasta de "Guardiões da Galáxia", James Gunn. O ator David Corenswet vestirá a famosa capa vermelha pela primeira vez, parte da mais recente tentativa do estúdio de revigorar os filmes da DC Comics.

A Universal Pictures, da Comcast, promoveu um novo filme sobre dinossauros, "Jurassic World: Recomeço", estrelado por Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Um dos maiores campeões do cinema, Tom Cruise, fez uma provocação sobre "Missão: Impossível -- O Acerto Final", filme que pode ser seu último na franquia de ação.

Enquanto as pessoas avaliam suas opções de entretenimento para o verão, as tarifas do presidente republicano dos EUA, Donald Trump, provocaram temores de uma desaceleração econômica global. Qualquer incerteza econômica decorrente das políticas federais pode criar um desafio para o setor cinematográfico, disse Michael O'Leary, presidente e CEO da organização comercial Cinema United.

"Somos um setor que prospera com a renda discricionária das pessoas", disse O'Leary. "Quando há incerteza nos mercados econômicos, por qualquer motivo, as pessoas tendem a não usar essa renda discricionária tanto quanto usariam."

Quando Hollywood começar a compilar as receitas deste verão, uma estrela conhecida voltará à tela grande. A Universal planeja relançar "Tubarão" nos cinemas no final de agosto para comemorar seu 50º aniversário.

(Reportagem de Lisa Richwine)