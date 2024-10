'O Bayern é extraordinário', diz técnico do Barça antes de jogo pela Champions

"Queremos medir força com os melhores e o Bayern é extraordinário", disse o técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), véspera do jogo contra o time bávaro pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

"Nós nos preparamos para cada jogo conhecendo muito bem o adversário. Joguei lá, fui treinador lá. É um clube excelente e tenho muitos conhecidos e boa relação com jogadores e dirigentes. Mas estou em um novo capítulo da minha vida", declarou Flick sobre seu ex-clube.

Flick era técnico do Bayern na goleada por 8 a 2 sobre o Barça nas quartas de final da Champions de 2020, quando o time bávaro foi campeão da competição.

"O Bayern sempre tem um jogo dominante e este ano não é diferente. A forma como jogam, fazendo pressão sobre o adversário. Eles podem impor seu estilo contra qualquer equipe, sempre foi assim. É o seu DNA", disse o técnico alemão.

Flick, que assumiu o Barcelona nesta temporada, conseguiu revitalizar o time catalão, líder do Campeonato Espanhol com um jogo atrativo baseado na pressão alta e no comprometimento dos jogadores.

O treinador não quis dar pistas sobre como preparou a equipe para o jogo da Champions, no qual o Barça espera romper a maldição europeia contra o Bayern depois de seis derrotas consecutivas.

"Se eu disser algo darei a eles uma ideia de como queremos jogar. Algumas coisas que a equipe tem que fazer estão claras. Nem tudo sai 100% perfeito, mas tentamos melhorar a cada jogo", explicou.

Por fim, Flick comemorou o retorno de alguns jogadores lesionados, entre eles Gavi, que voltou na vitória do último domingo sobre o Sevilla (5 a 1) depois de um ano afastado.

"Quando lembro do momento em que Gavi entrou, fico arrepiado. Isso diz tudo sobre esta equipe", concluiu.

