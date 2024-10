Hamas confirma morte do líder Yahya Sinwar

DUBAI (Reuters) - O líder do Hamas Yahya Sinwar, arquiteto dos ataques transfronteiriços do grupo em 2023 que se tornaram o dia mais mortal da história de Israel, foi morto em combate, disse Khalil Al-Hayya, vice-chefe do Hamas em Gaza e principal negociador do grupo, nesta sexta-feira.

A morte de Sinwar, que ocorre após os assassinatos israelenses de outros líderes e comandantes do Hamas, será um grande golpe para o grupo islâmico, que tem enfrentado ataques aéreos implacáveis desde que atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas na ofensiva, criando uma crise de reféns para o governo de extrema-direita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que prometeu eliminar o Hamas.

Sinwar será lembrado como um executor implacável entre os palestinos que colaboraram com Israel e um inimigo do país que o prendeu por muitos anos.

Sinwar foi nomeado líder supremo do grupo em 6 de agosto, como sucessor do ex-chefe político Ismail Haniyeh, que foi assassinado em Teerã em 31 de julho.

Amplamente conhecido como o arquiteto do ataque de 7 de outubro de 2023, o evento mais devastador para Israel em décadas, Sinwar estava em Gaza, desafiando as tentativas israelenses de matá-lo desde o início da guerra.

Nascido em um campo de refugiados na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, Sinwar, de 62 anos, foi eleito líder do Hamas em Gaza em 2017.

O polêmico líder, que passou metade de sua vida adulta em prisões israelenses, era o líder mais poderoso do Hamas que permanecia vivo após o assassinato de Haniyeh.

