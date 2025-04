EUA abandonarão esforço de paz na Ucrânia se não houver avanço, diz Rubio

Paris - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará de tentar intermediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia dentro de alguns dias, a menos que haja sinais claros de que um acordo possa ser fechado, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta sexta-feira.

"Não vamos continuar com esse esforço por semanas e meses a fio. Portanto, precisamos determinar muito rapidamente agora, e estou falando em questão de dias, se isso é possível ou não nas próximas semanas", disse Rubio em Paris, depois de se reunir com líderes europeus e ucranianos.

"Se não for possível, se estivermos tão distantes que isso não vai acontecer, então acho que o presidente provavelmente está em um ponto em que ele vai dizer: 'bem, estamos acabados'."

Não houve nenhum comentário imediato de Paris, Londres, Berlim ou Kiev sobre a declaração de Rubio. Três fontes diplomáticas europeias disseram à Reuters que os comentários de Rubio refletem a crescente frustração da Casa Branca em relação à intransigência russa para pôr fim à guerra.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que já houve algum progresso em um acordo de paz, mas que os contatos com Washington são difíceis. Ele disse que a Rússia está se esforçando para resolver o conflito e, ao mesmo tempo, garantir seus próprios interesses. Moscou continua aberta ao diálogo com os Estados Unidos, acrescentou.

As ameaças de Rubio vieram em meio a sinais de algum progresso nas negociações dos EUA com a Ucrânia.

Trump disse na quinta-feira que espera assinar um acordo sobre minerais com Kiev na próxima semana, depois que uma tentativa em fevereiro fracassou após o confronto do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy no Salão Oval com Trump e o vice-presidente JD Vance.

As conversas em Paris na quinta-feira foram as primeiras conversas substanciais, de alto nível e presenciais sobre a iniciativa de paz de Trump que incluíram potências europeias. Rubio disse que uma estrutura de paz dos EUA que ele apresentou teve uma "recepção encorajadora". O gabinete de Zelenskiy considerou as conversas construtivas e positivas.

Não ficou claro por que o tom de Rubio mudou tão radicalmente da noite para o dia. Ainda assim, seus comentários nesta sexta-feira sublinham as crescentes frustrações na Casa Branca com a falta de progresso nos esforços para resolver uma lista crescente de desafios geopolíticos.

Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em suas primeiras 24 horas na Casa Branca. Ele moderou essa afirmação ao assumir o cargo, sugerindo um acordo até abril ou maio, à medida que os obstáculos aumentavam.

Ele pressionou os dois lados para que se sentassem à mesa de negociações, ameaçando com sanções mais duras à Rússia ou com o fim do apoio militar de bilhões de dólares dos EUA a Kiev.

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia compareceram às negociações intermediadas pelos EUA na Arábia Saudita, que resultaram em um cessar-fogo parcial, mas nada mais. Enquanto isso, a guerra continuou, incluindo um recente ataque de mísseis russos que atingiu Sumy, no nordeste da Ucrânia, matando 35 pessoas — um ataque que Trump chamou de "erro".

Se Washington se afastar, os esforços para intermediar a paz provavelmente fracassarão porque nenhuma outra nação é capaz de exercer pressão semelhante sobre Moscou e Kiev.

Outros impactos não são claros. Os Estados Unidos poderiam manter inalterada sua política atual sobre o conflito, mantendo as sanções à Rússia e a ajuda dos EUA a Kiev. Como alternativa, Trump poderia decidir suspender os pagamentos à Ucrânia.

Rubio disse que conversou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, após as conversas "construtivas" em Paris e o informou sobre "alguns dos elementos" da estrutura de paz dos EUA.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que quer que a Ucrânia desista de suas ambições de se juntar à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que a Rússia controle a totalidade de quatro regiões ucranianas que reivindicou como suas e que o tamanho do Exército ucraniano seja limitado. Kiev diz que essas exigências são equivalentes a exigir sua rendição.

(Reportagem de Bart H. Meijer e Dominique Vidalon; Reportagem adicional de Michel Rose, em Paris; Andreas Rinke, em Berlim; Christian Lowe, em Kiev, e Lili Bayer, em Bruxelas)