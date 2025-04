Irã diz que acordo nuclear é possível se Washington for realista

MOSCOU (Reuters) - O Irã acredita que é possível chegar a um acordo sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, desde que Washington seja realista, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, nesta sexta-feira, na véspera de uma segunda rodada de negociações com o governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Se eles demonstrarem seriedade de intenções e não fizerem exigências irrealistas, é possível chegar a acordos", disse Araqchi em uma coletiva de imprensa em Moscou, após conversas com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

O Irã notou a seriedade dos Estados Unidos durante a primeira rodada de negociações sobre o acordo, que ocorreu em Omã na semana passada, disse Araqchi. A segunda rodada está marcada para sábado em Roma.

Trump ameaçou atacar o Irã se o país não fechar um acordo com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, que o Irã diz ser pacífico, mas que o Ocidente afirma ter como objetivo a construção de uma bomba atômica.

Lavrov disse que a Rússia está "pronta para ajudar, mediar e desempenhar qualquer papel que seja benéfico para o Irã e os EUA".

Moscou desempenhou um papel nas negociações nucleares do Irã no passado como membro do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e signatária de um acordo anterior que Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, enviou Araqchi a Moscou com uma carta para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informar o Kremlin sobre as negociações.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse mais cedo nesta sexta-feira que o governo dos EUA está buscando uma solução pacífica com o Irã, mas nunca tolerará que o país desenvolva uma arma nuclear.

(Reportagem da Reuters)