Papa Francisco deve participar das celebrações da Semana Santa, mas delegou ritos a cardeais

A Semana Santa de 2025 está sendo marcada por expectativas em relação à saúde do papa Francisco. Após enfrentar uma pneumonia bilateral que exigiu 38 dias de hospitalização no Policlínico Gemelli, em Roma, o pontífice apresenta uma recuperação gradual e surpreende o mundo.

Gina Marques, correspondente da RFI na Itália

Ao deixar o hospital Gemelli em 23 de março, os médicos recomendaram que o papa ficasse dois meses de repouso e não recebesse visitas. Mas, desde que ele chegou ao seu apartamento na Casa de Santa Marta, há pouco menos de um mês, Francisco já fez várias aparições públicas e encontrou multidões.

A primeira foi na Praça São Pedro após a missa para o Jubileu dos Doentes em 6 de abril. Apenas quatro dias depois, o papa chegou de surpresa na Basílica de São Pedro para ver o resultado de um restauro, agradecer aos trabalhadores envolvidos e rezar.

As imagens chamaram a atenção do mundo inteiro porque mostram Francisco à "paisana". Ele não estava usando as vestes de um pontífice, mas sim uma calça comprida preta, uma malha branca de lã e um poncho listrado. Os vídeos gravados pelas pessoas presentes também mostram o enfermeiro e assistente pessoal do papa, Massimiliano Strappetti, empurrando sua cadeira de rodas. O pontífice estava recebendo oxigênio por cânulas nasais.

O assistente do papa vestia camisa e gravata, mas não usava o paletó, sinal de que foi uma visita improvisada, já que no Vaticano é preciso respeitar rígidos protocolos.

Esta aparição foi muito significativa porque comprova que Francisco faz o que quer, sem medo de se mostrar tal como é, com suas fragilidades. Naquela tarde ensolarada de primavera, ele estava passeando dentro da Cidade do Vaticano e simplesmente quis entrar na Basílica e assim foi feita a sua vontade. Ninguém para o papa.

Perigos para sua saúde

Na última quarta-feira (16), em um salão dentro do Vaticano, Francisco recebeu um grupo de cerca de 70 pessoas, incluindo médicos, operadores sanitários do hospital Gemelli e da Cidade do Vaticano. Vale lembrar que foram os médicos que recomendaram repouso e evitar contato com grandes grupos.

Neste encontro, o papa não usava cânulas nasais para receber oxigênio. Ele agradeceu a todos pelo carinho e pela dedicação que recebeu durante a hospitalização. Olhando para a reitora da Universidade Católica, Elena Beccalli, ele disse: "Obrigado à senhora que é assim tão forte. Quando comandam as mulheres..." Então Francisco sorriu e fez um gesto com a mão indicando que as mulheres não brincam em serviço.

Na quinta-feira (17), o pontífice visitou a prisão romana de Regina Coeli e encontrou cerca de 70 detentos, de várias nacionalidades. Francisco expressou seu desejo de estar presente entre os prisioneiros. Ele disse que todos os anos gosta de "repetir o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, o lava-pés, na prisão". E acrescentou: "Este ano não posso fazê-lo, mas posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e por suas famílias".

A visita durou cerca de 30 minutos e, na saída, ele pediu para parar o carro para cumprimentar os jornalistas e deu algumas declarações. Sua voz estava rouca e fraca, mas ele sorriu para os repórteres. Perguntado sobre como ele estava se sentindo, respondeu em tom de brincadeira: "sentado". Ele disse que todas as vezes que vai a uma prisão se indaga: "Por que eles e não eu?". Quando a jornalista lhe perguntou como o papa vive esta Páscoa, Francisco respondeu: "Vivo como posso" e sorriu.

Pode ser um risco para o papa transgredir as recomendações médicas. Ele está passando por uma fase de reabilitação física e é um idoso de 88 anos. Ao encontrar tanta gente, corre-se o perigo de contaminação, principalmente com a saúde debilitada. Em compensação, é possível ver a alegria e o prazer de Francisco de estar entre as pessoas. Esta satisfação pode ajudar na sua recuperação.

Celebrações da Semana Santa

Não se sabe se e de que forma o papa participará fisicamente das celebrações da Páscoa, mas Francisco certamente é protagonista. Começando pela tão esperada Via Sacra no Coliseu na Sexta-feira Santa às 21h15 (16h15 em Brasília). Assim como no ano passado, foi o próprio Francisco quem preparou as meditações. A celebração será presidida pelo Cardeal Vigário Baldo Reina.

O papa não vai presidir nenhuma das celebrações e delegou os ritos a cardeais. Mas Francisco pode participar pessoalmente das cerimônias. A celebração da Paixão, na Sexta-feira Santa, às 17h (12h em Brasília), na Basílica de São Pedro, será presidida pelo cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais.

O cardeal Giovanni Battista Re, Decano do Colégio Cardinalício, presidirá a liturgia na noite do Sábado Santo na Basílica de São Pedro.

O cardeal Angelo Comastri, Arcipreste Emérito da Basílica de São Pedro e Vigário Geral Emérito para a Cidade do Vaticano, celebrará a Missa do Domingo de Páscoa na Praça de São Pedro, por delegação do papa Francisco, seguida da bênção "Urbi et Orbi".

Vale lembrar que só o pontífice pode dar a bênção "Urbi et Orbi", que significa à cidade (Roma) e ao mundo. Essa bênção acontece em três momentos: após a eleição de um papa, no Natal e no domingo de Páscoa. O Vaticano ainda não informou como e em qual modalidade será feita. É possível que o cardeal Comastri leia o texto escrito pelo papa e que Francisco esteja presente para abençoar os fiéis.