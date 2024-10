Famílias temem por reféns israelenses após morte de líder do Hamas

Por Jonathan Saul e Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - As famílias dos reféns israelenses levados em cativeiro para Gaza pelo grupo islâmico Hamas temem que seus entes queridos estejam em maior perigo depois que as tropas israelenses mataram o líder do grupo militante, Yahya Sinwar.

Os militares de Israel e o serviço de segurança israelense Shin Bet confirmaram nesta quinta-feira que Sinwar, o arquiteto do ataque devastador contra Israel em outubro passado que desencadeou a guerra de Gaza, foi morto na quarta-feira pelas forças israelenses que estavam realizando uma operação no sul de Gaza.

"Acertamos as contas com o principal assassino, Sinwar. Mas agora, mais do que nunca, as vidas de Matan, meu filho, e dos outros reféns correm um perigo tangível", disse Einav Zangauker, cujo filho de 24 anos foi sequestrado de sua casa em um kibutz durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Não haverá um fechamento real do círculo, nenhuma vitória total, se não salvarmos suas vidas e não trouxermos todos de volta", disse Zangauker em um vídeo após a notícia da morte de Sinwar, nesta quinta-feira.

Até o momento, 117 reféns voltaram para casa com vida, incluindo quatro libertados no início da guerra de Gaza; 105, em sua maioria mulheres, crianças e estrangeiros, que foram devolvidos em novembro durante uma breve trégua com o Hamas, e oito resgatados pelos militares.

Trinta e sete foram trazidos de volta mortos. Isso deixa 101 reféns ainda em Gaza, segundo os registros israelenses, pelo menos metade dos quais as autoridades israelenses acreditam que ainda estejam vivos.

Orna e Ronen Neutra, pais do refém israelense-americano Omer, disseram que é fundamental que todos os esforços se concentrem na devolução dos reféns mantidos pelo Hamas. Eles pediram aos governos israelense e americano que "ajam rapidamente e façam o que for necessário para chegar a um acordo com os captores".

"Sinwar, que foi descrito como um grande obstáculo para um acordo, não está mais vivo", disseram eles em um comunicado. "Estamos em um ponto de inflexão em que os objetivos estabelecidos para a guerra com Gaza foram alcançados, com exceção da libertação dos reféns."

A campanha de Israel em resposta matou mais de 42.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, transformou grande parte do enclave em escombros e deslocou a maior parte de sua população. Mas Sinwar havia escapado da detecção, possivelmente escondido no labirinto de túneis que o Hamas construiu sob Gaza nas últimas duas décadas.

Na chamada Hostages Square (Praça dos Reféns) de Tel Aviv, que se tornou o ponto central dos protestos contra o governo por parte das famílias e dos apoiadores frustrados com o progresso limitado na devolução dos reféns, havia uma inquietação quanto ao que aconteceria em seguida.

"Eu me sinto um pouco entorpecido... Tenho uma profunda preocupação com os reféns, e é muito difícil encontrar fé e esperança", disse Anat Ron Kandle, moradora de Tel Aviv que sobreviveu aos ataques do Hamas em 7 de outubro.

"O homem responsável pelo massacre está morto... Não tenho certeza do que isso significa sobre nossos reféns e sua segurança e quantos deles ainda estão vivos? E estou muito, muito preocupado com isso."

(Reportagem de Jonathan Saul e Maayan Lubell em Jerusalém; reportagem adicional de Ilan Rozenberg, em Tel Aviv)