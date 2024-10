Moradores de SP há 44 horas sem luz: 'Não tive coragem de ver a geladeira'

Moradores de São Paulo que estão há 44 horas sem luz criaram estratégias para não perder alimentos e estão usando as áreas comuns dos prédios para carregar o celular. Cerca de 760 mil clientes continuam sem energia e não têm previsão da Enel para a normalização do serviço.

O que aconteceu

A luz voltou na maioria das casas da rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, mas não no prédio onde mora a padeira Júlia Vecchio, 27. Ela e outros moradores estão usando as áreas comuns do prédio, que têm gerador, para carregar os celulares.

"Abri a geladeira hoje, mas não tive coragem de ver as coisas. Estava cheio de compras", conta ela, que divide o apartamento com um amigo. As marmitas prontas no congelador também foram perdidas.

Júlia entrou em contato com a Enel, mas só conseguiu falar com uma assistente virtual. Uma mensagem automática informa sobre a falta de luz na região, mas não dá prazo para a normalização do serviço. Ontem, o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, afirmou que não trabalha com nenhuma data porque não quer "colocar uma expectativa que seja frustrada".

Em São Bernardo, no bairro Vila Rosa, uma moradora está usando gelo para tentar conservar os produtos. "Ainda não perdi o que estava no freezer, mas estou indo comprar mais sacos de gelo para não perder tudo. Já começou a descongelar", afirmou a gerente de serviço de atendimento ao cliente, Marcela Nicácio, de 31 anos.

Marcela mora sozinha em uma casa e diz que fica aflita à noite, quando o bairro fica escuro e sem movimento. "Dormi trancada com meus gatos porque a rua está um breu. Dá muito medo", contou ela. "Com energia já é difícil não ficar ansiosa estando sozinha, ainda sem energia e vendo que lá fora não tem luz, é horrível".

Já ouvi relatos de pessoas invadindo casas então além de todo caos por falta de energia a gente fica com medo.

Marcela Nicácio

Ela diz que conseguiu falar com a Enel, mas que os prazos mudam a cada atendimento. "A princípio era sábado 10h, depois 14h20, depois às 17h35. Quando anoiteceu eles já não passavam mais nenhum prazo, somente diziam que um chamado foi aberto".

Forte chuva causou queda de energia

A energia caiu em parte da capital e da região metropolitana na noite de sexta-feira (11), quando uma chuva repentina com ventos recordes causou o desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações de energia. A Enel culpa o que chamou de "evento climático extremo".

Na capital, ainda são 496 mil clientes impactados na tarde deste domingo (13), diz a Enel. Os outros municípios afetados são Cotia, com 62 mil unidades sem luz; São Bernardo do Campo, com 47 mil, e Taboão da Serra com 44 mil.

Número de pessoas afetadas pode ser bem maior. O número divulgado pela Enel corresponde a pontos de instalação, mas em cada casa podem morar várias pessoas.

Região metropolitana também sofre com desabastecimento de água. A falta de energia afetou a distribuição em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. A Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

Em nota, a Enel diz que "trabalha dia e noite" para restabelecer o serviço e que trouxe equipes do Ceará e do Rio de Janeiro para aumentar o contingente de funcionários. "Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede."