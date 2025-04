Dólar abre em queda no Brasil após China retaliar EUA com mais tarifas

O dólar abriu o dia no Brasil valendo R$ 5,861, queda de 0,67% em relação ao fechamento de ontem (10), quando a moeda americana fechou o dia a R$ 5,899, alta de 0,92% em relação à quarta-feira.

O que aconteceu

Dólar comercial começou revertendo o movimento de ontem. A desvalorização da moeda americana no início desta manhã contrariou a tendência do pregão de ontem, quando ela operou em alta na maior parte do dia, refletindo o anúncio dos Estados Unidos de que as tarifas contra a China já somam 145%.

Hoje, no entanto, a China anunciou aumento nas tarifas contra produtos americanos. No sábado, as tarifas saltarão de 84% para 125%. "Esse movimento está diretamente ligado à nova retaliação da China, que anunciou aumento das tarifas sobre produtos americanos, em resposta às tarifas de 145% impostas pelo governo Trump", explica Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. "O movimento deixa claro o enfraquecimento da moeda norte-americana como porto seguro em tempos de crise."

A escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo elevou a aversão ao risco global, mas, paradoxalmente, trouxe um alívio momentâneo para o real.

Sidney Lima, analista financeiro

A divisa americana chegou a valer R$ 5,827 assim que as negociações começaram, às 9h. Mas logo nos primeiros minutos da sessão ele recuperou um pouco do valor e atingiu a marca de 5,836 para a venda. Uma hora depois, a moeda valia R$ 5,861.

O dólar teve forte queda na quarta-feira (9). No meio da semana, sua desvalorização de 2,54% foi registrada após o dólar passar a maior parte do pregão negociado acima de R$ 6. A interrupção da alta no meio da tarde foi ocasionada pela suspensão de tarifas adicionais contra Brasil pelos Estados Unidos pelo período de 90 dias.

Para Lima, "essa valorização do real pode ser temporária". "A continuidade das tensões comerciais tende a continuar gerando volatilidade nos mercados cambiais, afetando o câmbio brasileiro", diz.