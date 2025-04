Minério de ferro deve fechar semana com perdas em meio à guerra comercial entre EUA e China

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro tiveram pouca oscilação de preços nesta sexta-feira, mas caminhavam para fechar a semana com perda em base semanal, já que a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, piorou as perspectivas da demanda.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 708 iuanes (US$96,70) a tonelada, registrando uma perda semanal de 4,8%.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura caiu 0,14%, a US$97 a tonelada, elevando sua queda até agora nesta semana para 4,8%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas para 125%, logo após Pequim ter retaliado com o aumento das tarifas sobre os produtos norte-americanos para 84%, contra 34% anteriormente.

Ainda existe o temor de que a China responda com tarifas ainda mais altas.

As tensões comerciais não mostraram sinais de abrandamento, disseram os analistas do ANZ em nota, alertando que o pior cenário poderia levar a economia global a uma recessão.

Isso pesou amplamente sobre o sentimento no mercado de metais, apesar de um breve alívio depois que Trump, em uma reviravolta surpreendente, anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas para os parceiros comerciais que não retaliaram.

Entretanto, a demanda resiliente de curto prazo por minério de ferro e o otimismo em relação a possíveis medidas de estímulo ajudaram a limitar as perdas.

A produção média diária de ferro gusa, normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro, aumentou pela sétima semana consecutiva, subindo 0,6% em relação à semana anterior, atingindo o maior nível em 17 meses, de 2,4 milhões de toneladas, em 10 de abril, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.

