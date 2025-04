Diretores-gerais da OMC do passado e do presente pedem reforma rápida para manter livre comércio vivo

Por Olivia Le Poidevin e Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo disse que os termos futuros do comércio global, abalados pelas tarifas protecionistas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ser decididos fora do órgão de vigilância internacional que já tem 30 anos, a menos que ele seja reformado rapidamente.

O discurso de Azevêdo, que deixou o cargo de diretor-geral em 2020 durante o primeiro mandato de Trump, foi resumido por fontes comerciais que participaram de um evento de aniversário da OMC.

Ele disse que a perda de apetite por regras comerciais globais compartilhadas pode incentivar a criação de um substituto para a OMC que excluiria alguns membros atuais, acrescentando, de acordo com sua equipe: "Se não mudarmos, estaremos mortos".

A atual diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse aos membros que um processo de reforma deve começar em Genebra antes de uma reunião ministerial em Camarões no próximo ano.

"Precisamos formular as perguntas certas a serem respondidas... e colocar em prática um processo de propriedade dos membros para conduzi-lo", disse ela.

Os mercados globais estavam terminando a semana como começaram, em turbulência, apesar de uma breve pausa na quarta-feira, depois que Trump suspendeu as tarifas acima de 10% para a maioria dos países, exceto a China.

Até agora, as negociações sobre a atualização das regras da OMC têm enfrentado dificuldades, em parte porque todos os 166 membros devem concordar por consenso. Os esforços para consertar seu principal tribunal de apelações, paralisado por Trump em seu primeiro mandato, fracassaram.

Supachai Panitchpakdi, diretor-geral da entidade de 2002 a 2005, disse que os membros devem reformar a OMC com urgência.

"É isso ou entraremos em uma grande recessão... ainda pior do que a última crise financeira de 2008, porque desta vez ela será liderada pelo comércio... E então não há como sair", disse ele à Reuters.

Na quinta-feira, ele propôs aos delegados comerciais um mês de negociações tarifárias entre os membros, seguido de breves discussões para reduzir as barreiras e estabelecer novas regras comerciais.

No mesmo evento, um grupo de 39 países, incluindo a China, o Canadá e o Reino Unido, expressou seu apoio à OMC e pediu uma "ação ousada e coletiva" para garantir que ela continue sendo o alicerce de um sistema livre, justo e baseado em regras.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin e Emma Farge)