Confusão tarifária de Trump pode deixar entregas de aeronaves no limbo

Por Allison Lampert e Rajesh Kumar Singh

(Reuters) - Nos últimos meses, carros, bens de consumo e equipamentos industriais sofreram atrasos nos portos, ficaram presos em vagões de trem e, às vezes, definharam em armazéns devido à política tarifária da Casa Branca.

Os aviões e seus motores geralmente são encomendados pelos compradores norte-americanos com anos de antecedência, e a confusão tarifária corre o risco de atrasar as remessas de ambos, mesmo que o setor não tenha sido diretamente visado pelas tarifas, disseram fontes à Reuters.

As mudanças frequentes e os custos adicionais estão estressando uma cadeia de suprimentos que tem lutado contra a escassez de peças e mão de obra.

Nos arredores de Montreal, os trabalhadores da fábrica canadense da Airbus montaram um jato A220 de corredor único nos últimos meses, mesmo com a mudança na política tarifária não deixando claro se o avião seria entregue ao cliente pretendido, a Delta Air Lines, com ou sem uma tarifa de 25%.

As rápidas mudanças no cenário significam que a Delta poderá receber o avião de 130 assentos sem tarifas ou poderá ter que pagar impostos ao governo norte-americano por peças fabricadas fora dos Estados Unidos. Espera-se que a aeronave seja entregue em junho, de acordo com a empresa de análise de aviação Cirium.

A Delta e a Airbus não quiseram comentar se o jato A220 estaria sujeito à taxa.

As tarifas raramente têm sido um problema para o setor aeroespacial. Além de uma guerra tarifária transatlântica de 18 meses sobre os subsídios da Airbus e da Boeing em 2020 e 2021, o setor tem operado sob um tratado de 1979 que garante o comércio com tarifa zero que inclui os EUA e o Canadá, mas não o México.

Mas as frequentes mudanças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a montagem desse jato A220 ilustram como sua estratégia aumenta os riscos tanto para os fabricantes de aviões quanto para as companhias aéreas.

No início de fevereiro, enquanto os funcionários da Airbus em Mirabel, Quebec, trabalhavam no interior do avião perto do início da linha de montagem, segundo uma fonte, Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre os produtos importados do Canadá e do México. A taxa teria aumentado substancialmente o custo para a Delta em um avião no valor de cerca de US$40,5 milhões, de acordo com os dados de entrega da Cirium de 2024.

MUDANÇA NA POLÍTICA TARIFÁRIA

Pouco antes de essa tarifa entrar em vigor, Trump a adiou por 30 dias e, em seguida, disse que os produtos em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá negociado por Trump estariam isentos de impostos. Essas exigências forçaram as empresas aeroespaciais canadenses a se esforçarem para organizar a papelada que não era necessária anteriormente.

Acredita-se que esse avião em particular, recentemente pintado com as cores da Delta, esteja em conformidade com o acordo de 2020 e, portanto, isento de tarifas, disseram fontes do setor. A fabricante canadense Bombardier afirmou que seus jatos estão em conformidade e foram entregues a clientes dos EUA sem tarifas, disse uma das fontes à Reuters.

No entanto, a confusão é tão grande que, em uma recente reunião de fábrica, a Airbus disse aos trabalhadores que a situação tarifária era complexa e estava em constante evolução, de acordo com uma fonte que participou da reunião.

As tarifas também podem levar a negociações acaloradas entre fabricantes e companhias aéreas sobre quem paga. A Delta disse na quarta-feira que adiaria as entregas em vez de pagar as tarifas, pois está tentando controlar os custos diante da desaceleração da demanda por viagens.

"A única coisa que vocês precisam saber é que somos muito claros quanto ao fato de que não pagaremos tarifas sobre nenhuma entrega de aeronave", disse o presidente-executivo da companhia, Ed Bastian, aos analistas. "Fomos claros com a Airbus sobre isso, e vamos trabalhar e ver o que acontece."

"INCERTEZA SEM PRECEDENTES"

Até o final de 2024, a Delta estimava que receberia 43 aeronaves da Airbus. Esperava-se que alguns desses jatos viessem de suas linhas de produção fora dos EUA.

Em fevereiro, o presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, alertou que a empresa poderia priorizar as entregas para clientes de fora dos EUA se as tarifas interrompessem as importações.

Depois que Trump anunciou uma pausa de 90 dias em muitas tarifas na quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sugeriu que o Canadá enfrentaria uma tarifa de 10% junto com outros países, antes que um funcionário da Casa Branca esclarecesse que não haveria mudança.

A confusão tarifária deixou o setor agitado. Algumas remessas de motores RTX de uma de suas unidades canadenses para clientes dos EUA foram temporariamente adiadas, pois a empresa adquiriu documentação para comprovar a conformidade com o acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá, disseram dois executivos seniores do setor. A RTX não quis comentar.

A política de Trump causou uma "incerteza sem precedentes" que também paralisou a demanda por viagens, disse Bastian na quarta-feira, alertando que a economia perderia força até que a incerteza induzida pelas tarifas fosse resolvida.

"Espero que nossos líderes em Washington estejam prestando atenção", disse ele.

(Reportagem de Allison Lampert, em Montreal; Rajesh Kumar Singh, em Chicago, e Doyinsola Oladipo, em Nova York; Reportagem adicional de Dan Catchpole, em Seattle)