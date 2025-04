Deputado dá emenda de R$ 1,3 milhão 'de presente' à noiva vereadora no RS

Do UOL, em São Paulo

A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul (RS) afirmou que recebeu R$ 1,3 milhão em emendas "de presente" do deputado federal Covatti Filho (PP-RS), que é noivo dela.

O que aconteceu

"Eu mal sabia que isso podia ter sido resolvido dentro de casa", disse a vereadora. Foi assim que Nicole Weber (Podemos) anunciou nas redes sociais ter conseguido o recurso para reforma na parte elétrica do Hospital Santa Cruz, que tem 247 leitos e atende várias cidades da região.

Emenda foi liberada pelo deputado Covatti Filho, com quem Nicole deve se casar em maio. "O deputado Covatti Filho, o meu noivo, me deu de presente pra eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, R$ 1,3 milhão para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco", contou a vereadora em vídeo feito na frente da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Emenda destinada pelo parlamentar não é ilegal. O repasse ocorre, no entanto, em meio a questionamentos do STF (Supremo Tribunal Federal), que cobra mais transparência tanto sobre a autoria das emendas quanto em relação a quem é beneficiado. A emenda ainda não foi registrada no sistema de pagamentos do governo federal.

O UOL tenta contato com Covatti e Nicole. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Em 2022, Covatti não ficou nem entre os 20 mais votados na cidade para deputado federal. O município deu 221 dos 112.910 votos que ele recebeu para se reeleger ao terceiro mandato.

É a primeira vez que Covatti envia recursos para a cidade. O parlamentar foi eleito pela primeira vez em 2015 e, desde então, não tinha destinado nenhuma emenda para o município, segundo busca feita pelo UOL no Portal da Transparência do governo federal.

Apaixonados

Nicole e Covatti costumam publicar declarações apaixonadas nas redes sociais. Em junho do ano passado, quando completaram um ano e meio juntos, a vereadora postou um vídeo relembrando o início do relacionamento. "Acreditem no amor", encerra a postagem, assinada pelos dois.

Nicole está em seu segundo mandato. Foi a segunda vereadora mais votada de Santa Cruz do Sul nas eleições do ano passado, com 3.749 votos. Nas redes sociais, ela costuma se apresentar como defensora dos direitos da mulher. Chamou de "total retrocesso" a decisão recente da Justiça da Catalunha, na Espanha, de absolver o jogador Daniel Alves de uma condenação por estupro. Nicole é cotada para ser candidata a deputada estadual em 2026.

