Mercados europeus estão funcionando bem e BCE está atento a movimentos cambiais, diz Lagarde

VARSÓVIA (Reuters) - Os mercados financeiros da zona do euro estão funcionando bem apesar da turbulência global, e o Banco Central Europeu está pronto para utilizar seus instrumentos financeiros para manter a estabilidade financeira, se necessário, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

Os mercados passaram por uma semana brutal, marcada pela eclosão de uma guerra comercial em larga escala e por uma liquidação no mercado de títulos que acendeu os temores de uma recessão global e abalou a confiança nos ativos dos EUA.

"Na Europa e na zona do euro em particular, observamos que as infraestruturas de mercado e... o mercado de títulos (estão) funcionando de forma ordenada", disse Lagarde em uma coletiva de imprensa em Varsóvia.

O dólar caiu para mínimas de vários anos em relação à maioria das moedas nesta sexta-feira e os Treasuries registravam vendas já que os investidores buscavam ativos mais seguros, preparando-se para uma volatilidade ainda maior nos ativos dos EUA.

Lagarde disse que o BCE não tem como meta nenhuma taxa de câmbio específica, mas permanece atento aos movimentos, uma vez que eles afetam a inflação e precisam ser levados em conta nos modelos econômicos.

A taxa de câmbio do euro ponderada pelo comércio atingiu um recorde histórico nesta semana, o que provavelmente reduzirá a inflação, uma vez que esses movimentos tornam as importações mais baratas, mas também poderá desacelerar o crescimento econômico, já que a exportação de mercadorias se tornará mais cara.

Esse é um dos principais motivos pelos quais os investidores financeiros agora acham que um corte nas taxas de juros pelo BCE na próxima semana está dado, seguido por mais afrouxamento neste ano.

Lagarde disse que o BCE está sempre pronto para agir e tem um sólido histórico de criação de novos instrumentos quando necessário.

"O Banco Central Europeu está monitorando e está sempre pronto para usar os instrumentos que tem disponíveis e, no passado, criou os instrumentos e ferramentas adequados que eram necessários para obter a estabilidade de preços e, é claro, a estabilidade financeira, porque uma coisa não acontece sem a outra", disse Lagarde na coletiva de imprensa.

