Histórico de multas: Homem que matou jovens atropeladas teria CNH suspensa

O motorista Brendo dos Santos Sampaio, 26, preso após atropelar e matar duas jovens em uma avenida de São Caetano do Sul, estava prestes a ter a carteira de motorista suspensa por multas em excesso. A informação é da Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

CNH de Brendo tinha 71 pontos e seria suspensa na segunda-feira (14). Entre as infrações cometidas pelo estudante estavam quatro multas gravíssimas, informou a Polícia Civil e a defesa das famílias das vítimas. "Essas multas de sete pontos podem ser ou de [furar o] farol, ou de velocidade", afirmou o advogado Rafael Dias ao UOL.

Após ter carteira suspensa, ele passaria por um curso de reciclagem. "Ela seria suspensa para que ele tivesse uma nova oportunidade de fazer as provas, ser reavaliado", explicou a delegada Kelly Sachetto na noite de ontem.

Nem a polícia, nem o advogado explicaram em quanto tempo esses pontos foram aplicados. Segundo a lei de trânsito, a CNH pode ser suspensa se motoristas fizerem 40 pontos em um ano, ou 20 pontos em um ano, em caso de duas ou mais infrações gravíssimas.

Modificações no carro de Brendo fazem polícia investigar se jovem participava de rachas. Segundo a delegada Kelly Sachetto, a suspeita é de que o carro tenha sido modificado para fazer maior velocidade nas vias.

Ele tem dois escapamentos esportivos, coisas que um veículo normal não tem, e algumas modificações na estética. Isso já denota que era um carro muito potente, supostamente para empreender velocidades mais altas.

Delegada Kelly Sachetto à TV Record

Velocidade do carro no momento do acidente será determinada após perícia feita hoje. Câmeras de segurança da avenida mostraram que o homem estava em alta velocidade, acima dos 60 km/h permitidos na pista, mas não há detalhes sobre quanto o velocímetro marcava no momento do atropelamento.

Defesa. O UOL questionou se a defesa de Brendo tem algum posicionamento sobre as multas e o processo de suspensão da carteira e aguarda retorno sobre o assunto. Em nota enviada ontem, a defesa afirmou que o caso foi uma "fatalidade". "As vítimas de certo modo atravessaram ainda quando o semáforo estaria vermelho pra ela, o meu cliente acabou não observando as vítimas", disse Francisco Ferreira.

Relembre o caso



Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas por um carro na avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que elas estão conversando e não percebem a aproximação de um carro em alta velocidade. O semáforo estava mudando de verde para amarelo na hora da colisão.

Elas morreram no local. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros. A polícia ainda investiga se o motorista ultrapassou o limite da via, que é de 60 km/h.

Isabelli Helena de Lima Costa Isabela Priel Regis Imagem: Reprodução

Motorista é estudante de direito. Brendo dos Santos Sampaio, 26, tinha acabado de sair da aula na Universidade de São Caetano do Sul e permaneceu no local do acidente. O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado e ele foi submetido a uma contraprova no IML.

Honda Civic ficou com a parte da frente destruída após atropelamento na Avenida Goiás, em São Caetano Imagem: Reprodução

Meninas saíram para comemorar o primeiro emprego. A mãe de Isabelli contou que a filha começaria como jovem aprendiz em um supermercado no próximo dia 14. "Elas eram muito amigas, inseparáveis. Estudaram o ensino médio juntas e morreram juntas. A Isabelli ia começar a trabalhar. Não deu tempo. Elas saíram para comemorar e estavam voltando para casa", afirmou Claudilene Helena de Lima.

Família diz que Isabela era "a parte mais alegre da família". "Ela tinha uma vida inteira pela frente. É um pedaço de mim que tiraram, a pessoa mais alegre da família, que mais radiava alegria", afirmou o pai dela, Marcos Antônio dos Santos Régis.

As testemunhas dizem que ele comentou que estava um pouco acima [da velocidade]. Não sabemos se ele se distraiu, se estava no celular. Ele passou como se não tivesse ninguém na frente.

Pai de Isabela, Marcos Antônio

Ele acabou com a nossa família. Como a gente vai viver sem ela lá? Eu não sou perita, mas do jeito que pegou, não tem como [não estar em alta velocidade]

Madrasta de Isabela, Shirley

Famílias relatam que foram procurados por advogados de atropelador. "Falaram que a família quer prestar apoio, que ele é estudante, que não é nada [de racha], que estava só voltando da faculdade".

Testemunha contou à polícia que viu Honda Civic correndo paralelamente com outro veículo, momentos antes do acidente. Nas redes sociais, moradores relataram que os rachas são comuns na avenida.