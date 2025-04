Mais de 100 pessoas morrem após chuvas fortes na Índia e no Nepal

Por Jatindra Dash e Gopal Sharma

NOVA DÉLHI (Reuters) - Mais de 100 pessoas morreram desde quarta-feira depois que chuvas fortes fora de época atingiram partes da Índia e do Nepal, segundo as autoridades, enquanto o departamento de meteorologia previa mais chuvas para a região.

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) alertou sobre vários riscos climáticos na quarta-feira, com condições de onda de calor no oeste e tempestades na região leste e central, embora a chuva torrencial associada à monção geralmente comece em junho.

Pelo menos 82 pessoas morreram em incidentes relacionados à chuva em Bihar nos últimos dois dias, informou o departamento de gerenciamento de desastres do Estado do leste.

Enquanto isso, no Estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, as autoridades disseram que 18 pessoas morreram devido a incidentes relacionados a raios e tempestades.

No vizinho Nepal, relâmpagos e chuvas fortes mataram pelo menos oito pessoas, segundo funcionários da Autoridade Nacional de Desastres.

O escritório de meteorologia da Índia prevê mais chuvas com trovoadas, relâmpagos e rajadas de vento no centro e no leste do país até segunda-feira.

Ondas de calor intensas nos meses de verão do passado recente mataram várias pessoas.

O IMD, órgão estatal, disse na semana passada que a Índia deveria ter um abril muito mais quente, com temperaturas acima do normal na maior parte do país.

(Reportagem de Tanvi Mehta em Nova Délhi, Jatindra Dash em Bhubaneswar, Saurabh Sharma em Lucknow e Gopal Sharma em Kathmandu)