Influencer que atropelou e matou recém-casado no Rio começa a ser julgado

A Justiça do Rio começa a julgar hoje o influenciador Vitor Vieira Belarmino, réu por atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta em julho de 2024.

O que aconteceu

Audiência está marcada para acontecer às 13h. A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis deve ouvir testemunhas, peritos e acusados.

Vitor está foragido há nove meses. Em janeiro, a Justiça negou um pedido da defesa dele e manteve a prisão. Na decisão, a juíza argumentou que "nada enfraquece a informação dos autos de que possivelmente o acusado estaria conduzindo seu veículo acima da velocidade permitida".

Influencer foi denunciado pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local. As mulheres que estavam com ele no carro no momento do acidente também respondem por omissão de socorro.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

Vitor nega que tenha bebido antes do acidente. "Em momento algum ingeri bebida alcoólica. Todos os vídeos mostram claramente que a bebida era da Amanda. A prisão foi decretada em cima da bebida, mas todas as manchas estavam do lado do carona", afirmou ele em entrevista à Record, em 6 de abril.

Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens.

Vitor Belarmino em entrevista à Record

O UOL procurou o advogado Gabriel Habib, que representa Vitor Belarmino. A matéria será atualizada se houver resposta.

Relembre o caso

Fábio Toshiro e a esposa Bruna Villarinho tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.

Casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Toshiro quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta foi atropelado horas depois do próprio casamento Imagem: Arquivo pessoal

Defesa de Vitor sugere que motoqueiro, que passou pelo casal segundos antes do atropelamento, empurrou Toshiro em direção ao carro. Em depoimento à polícia, o motoqueiro afirmou que "em momento algum encostou, empurrou ou chutou" a vítima e que estacionou para ajudar no socorro. A perícia da polícia também concluiu que o motoqueiro não poderia ter empurrado Toshiro.

Inquérito da Polícia Civil apontou que o influenciador dirigia em velocidades entre 109 km/h e 160 km/h. Se estivesse dentro da velocidade permitida, ele teria condições de parar o carro antes do impacto.

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.