Índice de preços Ceagesp fecha março em alta de 3,95%

São Paulo, 11 - O Índice de Preços Ceagesp (IPC) encerrou o mês de março com alta de 3,95% ante avanço de 2,55% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o índice subiu mais, 5,61%. Com o resultado, o IPC encerrou o período com alta acumulada de 0,71% no ano e de -0,91% em 12 meses.Conforme a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o destaque em março ficou com o setor de verduras, que fechou em alta de 2,03% ante uma variação de 30,77% no mês anterior. Com o resultado obtido, o setor encerrou com um acumulado de 28,37% no ano e de 6,70% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de salsa (+39,76%) e do coentro (+28,60%) e as principais reduções ocorreram nos preços de couve manteiga (-28,72%) e rúcula hidropônica (-19,42%). "Com a mudança de estação ocorrida no final do período, a expectativa é de que o setor siga apresentando reduções de preços, uma vez que temperaturas mais amenas tendem a favorecer a produção de hortaliças folhosas", disse a Ceagesp em nota.O setor de frutas registrou alta de 2,50% ante uma variação de 1,07% no mês anterior. Com o resultado, o setor encerrou o período com um acumulado de -7,38% no ano e de 1,67% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de uva niágara (+55,35%) e carambola (+40,72%). As principais reduções ocorreram nos preços do mamão Havaí (-21,92%) e da laranja lima (-16,58%).O setor de legumes subiu 16,36% em março ante uma variação de 5,91% no mês anterior. O setor encerrou o mês com um acumulado de 28,48% no ano e de -3,28% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços do tomate Carmem (+76,06%) e tomate pizzad'oro (+71,00%). As principais reduções ocorreram nos preços do inhame (-21,26%) e do pepino japonês (-21,20%).O setor de diversos registrou alta de 2,93% ante uma variação de 5,79% no mês anterior. Com o resultado, o setor encerrou com um acumulado de 7,99% no ano e de -18,40% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços do coco seco (+14,80%) e batata escovada (+11,19%). As principais reduções ocorreram nos preços dos ovos de codorna (-4,75%) e da batata Asterix (-2,39%).O setor de pescados subiu 1,42% ante uma variação de -2,48% no mês anterior. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de 11,65% no ano e de 3,02% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de peroá branco (+38,30%) e pescada branca (+34,12%). As principais reduções ocorreram nos preços de cavalinha (-24,34%) e camarão cativeiro (-15,39%).