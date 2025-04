Organização Marítima Internacional aprova primeiro sistema mundial de precificação de carbono

Os Estados-membros da Organização Marítima Internacional (OMI), uma agência da ONU, votaram nesta sexta-feira (11) a favor de um sistema mundial de precificação de carbono, embora as nações insulares do Pacífico não o tenham considerado ambicioso o suficiente.

A medida significa que, a partir de 2028, todos os navios terão que usar uma mistura de combustível menos concentrada em carbono ou pagar pelo excesso.

Na ausência de consenso, foi aprovado pela maioria dos Estados presentes, disse à AFP uma porta-voz da OMI. Deverá ser formalmente adotado por uma assembleia geral em outubro.

O dinheiro proveniente desse sistema servirá para "recompensar" a tecnologia ou os combustíveis de zero ou quase zero emissões e apoiar com financiamento os países em desenvolvimento em sua transição energética do transporte marítimo.

O objetivo dessas medidas, que os membros da OMI se comprometeram a aprovar antes de o ano acabar, é ir avançando até a neutralidade até 2050: 40% de redução até 2030 em relação a 2008, e depois 80% em 2040.

De maneira concreta, 63 países votaram a favor do acordo, entre eles a União Europeia, Brasil, China, Índia e Japão. E 16 votaram contra, entre os quais grandes produtores de hidrocarbonetos como Arábia Saudita, Rússia e Emirados Árabes Unidos.

Os países insulares do Pacífico, que antes haviam expressado seu desejo por uma taxa de carbono universal no transporte marítimo, se abstiveram, ao considerar as medidas pouco ambiciosas.

Os Estados Unidos não participaram da votação.

pml/ode/acc/es/jc/aa/dd/aa

© Agence France-Presse