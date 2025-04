Queda de helicóptero nos EUA: piloto comunicou problema antes de acidente

O piloto da aeronave que caiu no rio Hudson e deixou seis mortos, nos EUA, avisou pelo rádio que estava indo para a base reabastecer minutos antes do acidente.

O que aconteceu

O piloto teria comunicado que precisava de mais combustível. A informação foi dada por Michael Roth, da empresa de passeios New York Helicopter Tour, em uma entrevista ao jornal The Telegraph.

Trajeto até a base era de três minutos. "Ele ligou dizendo que estava pousando e que precisava de combustível, e deveria ter levado cerca de três minutos para chegar, mas 20 minutos depois, ele não chegou'', relatou o homem.

Roth disse que soube da tragédia por um funcionário. O empregado estava em um heliporto no centro da cidade quando ouviu falar de um acidente, sem saber que se tratava de um dos helicópteros da empresa. "Então, um dos meus pilotos sobrevoou o Hudson e viu o helicóptero de cabeça para baixo'', explicou o CEO.

Empresário acredita que houve uma colisão com um pássaro, ou então, uma falha nas pás do rotor. ''A única coisa que sei, assistindo ao vídeo da queda do helicóptero, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero. Eu nunca vi nada parecido nos meus 30 anos de experiência no ramo de helicópteros", falou.

Entenda o caso



Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair na região da West Side Highway e da Spring Street. Conforme o site de rastreamento de voos FlightRadar, o acidente aéreo envolveu um Bell 206L-4 LongRanger IV, com matrícula N216MH.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que parte da aeronave cai no rio. O acidente ocorreu por volta das 15h15 (16h15, no horário de Brasília).

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.

Acidente será investigado. A Administração Federal de Aviação esclareceu que conduzirá uma investigação liderada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que também fornecerá mais atualizações.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que o acidente é "de partir o coração e trágico". Ele declarou ontem pelas redes sociais que os bombeiros e a polícia de Nova York estavam auxiliando os socorristas em Nova Jersey.

Quem são as vítimas

Uma das vítimas é Agustín Escobar, presidente da filial espanhola da empresa de tecnologia Siemens Imagem: Reprodução/LinkedIn

Entre as vítimas estão três crianças. Os nomes delas não foram divulgados. As crianças tinham 4, 5 e 11 anos, segundo fontes policiais afirmaram à ABC News. O piloto da aeronave também não resistiu e morreu na queda —a identidade do profissional também não foi veiculada.

Os corpos dos cinco familiares e do piloto foram resgatados do rio. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eric Adams, em coletiva de imprensa. "Nossos corações estão com as famílias daqueles que estavam a bordo", disse o político.

Agustín era CEO global de infraestrutura ferroviária da Siemens Mobilidade. No seu perfil em uma rede social, ele afirmava ser "apaixonado por inovação e digitalização com foco na sustentabilidade, bem como por desenvolver equipes de alto desempenho para transformar pessoas e organizações".