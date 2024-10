Este microfone grava a voz, faz remix e custa R$ 30; o que diz quem comprou

Quem adora cantar vai curtir esse microfone para karaokê que até grava a voz. Este achadinho que o Guia de Compras UOL encontrou permite fazer remixes e modificar a voz, e está disponível em diferentes cores: dourado, preto, azul ou cor aleatória.

Para usar, é só conectar por Bluetooth ao seu dispositivo, como celular, notebook e tablet. Com isso, o som passa a sair do microfone junto com a voz. Confira a seguir o que diz quem usou o produto e o que o fabricante promete.

O que este microfone sem fio promete?

Conta com um tamanho portátil, sendo fácil de transportar;

Promete fazer conexão sem fio Blueooth em longas distâncias;

Tem um formato que se ajusta confortavelmente nas mãos durante o uso, de acordo com o fabricante;

Acompanha cabo USB para carregamento;

Tem bateria com capacidade de 1.200 mAh;

Permite cantar, gravar e fazer remixes;

Tem função "autotune", que funciona para afinar a voz;

Também conta com função de cancelamento de ruído, para minimizar os barulhos do ambiente durante as gravações.

O que diz quem comprou esse microfone?

É perfeito e amei demais. É lindo. Fiquei encantada. Meu filho amou e já demos várias risadas. Chegou bem embalado e super-rápido. O serviço de entrega foi maravilhoso também. Preciso descobrir tudo o que oferece, pois tem bastante função. Excelente compra.

Mariah Valentim



Eu amei demais. O som sai muito bom. É bem alto e tem o regulador de remix, que também é o máximo. Valeu super a pena, sem contar que a cor é linda.

Stefanny Mendes

Produto maravilhoso. Me diverti muito usando. A bateria dura bastante. Tem como escutar música e cantar ao mesmo tempo. Gravei um vídeo no celular e deu para ouvir a música e minha voz no microfone. Quem puder e quiser comprar, superindico. Veio bem embalado, com cabo para carregar e muito fácil de se usar. Aproveitem.

Lima Ari

Comprei para as minhas sobrinhas. São maravilhosos. As cores são lindas e funcionam muito bem. Pode mudar o tom da voz e deixar a voz mais fina, com ou sem remix. Tem como usar de caixinha de música com o Bluetooth.

Thais Camilly

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre falhas na bateria e no volume do microfone, que seria muito baixo.

É muito bonito. É um pouco frágil, mas até aí tudo bem. Porém eu carreguei há uma semana atrás, não foi usado e está completamente descarregado. Ou seja, descarrega mesmo sem uso. Isso meu decepcionou um pouco.

Thay Souza

Muito legal enquanto a bateria durou. Depois que descarregou, não carrega mais. Já fiz de tudo e nada de carregar.

Ernani Junior

O microfone é superbaixo. Tem que falar gritando. Minha filha tem três anos, mas percebeu que a voz quase nem sai.

Ray Rodrigues

