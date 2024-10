Como nova tecnologia da VW protege motoristas que desmaiam ao volante

Esta é a newsletter Carros do Futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A Volkswagen apresentou uma nova tecnologia que promete aumentar a segurança ao oferecer uma camada extra de proteção aos motoristas ao redor do mundo. A montadora alemã desenvolveu um sistema inteligente capaz de detectar sinais de mal-estar súbito e tomar medidas proativas para garantir a segurança do condutor e dos passageiros.

Em um vídeo que viralizou, com mais de 945 mil visualizações, a montadora replicou um test-drive feito por um profissional de imprensa da revista Automotor Und Sport, em um Passat.

"Segurança em primeiro lugar! Veja como o @alexanderbloch_ testa nosso recurso inovador de assistência de emergência. Em caso de emergência médica, esta tecnologia detecta falta de atividade de condução e incentiva-o a responder. Se não houver reação, pode levar o carro a uma paragem controlada para ajudar a prevenir potenciais acidentes".

Segundo a Volkswagen, o sistema Autonomous Emergency Braking Front Assist do Passat alemão utiliza uma combinação de sensores biométricos e algoritmos avançados. Ele opera por meio de uma rede integrada de sensores biométricos que monitoram continuamente os sinais vitais do motorista, como frequência cardíaca e pressão arterial. Esses sensores são altamente sensíveis e podem detectar variações sutis que podem indicar um estado de mal-estar ou um desmaio iminente.

Quando o sistema identifica um padrão anormal, ele inicia um protocolo de segurança automatizado. Primeiramente, o motorista sente um solavanco repentino para acordar e o veículo começa a desacelerar de maneira controlada. Isso é feito para minimizar o risco de acidentes devido à incapacidade súbita do motorista de controlar o carro. Enquanto o veículo desacelera, as luzes de emergência são ativadas para alertar outros motoristas na estrada sobre a situação de emergência.

Acidentes após desmaio

A tecnologia foi desenvolvida em resposta a estatísticas preocupantes sobre acidentes de trânsito causados por problemas de saúde súbitos ao volante. Problemas de saúde súbitos ao volante são, por exemplo, uma causa significativa de acidentes de trânsito no Brasil.

Em um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que em 2023 mais de 170 mil acidentes em rodovias federais foram atribuídos a questões de saúde dos motoristas. Esses acidentes resultaram em aproximadamente 8 mil mortes e deixaram mais de 70 mil feridos.

Nos últimos cinco anos, mais de 283,5 mil acidentes foram registrados em rodovias brasileiras devido a problemas de saúde dos motoristas, resultando em 247.475 feridos e 14.551 mortes. Esses números, segundo a PRF, destacam a gravidade da situação e a necessidade de maior atenção à saúde dos condutores.

Entre os problemas de saúde que mais contribuem para esses acidentes estão mal súbitos, erros em medicações, cansaço e sono ao volante. Esses fatores podem levar a respostas lentas ou ineficientes, aumentando o risco de colisões e outros tipos de acidentes.

Segurança

A Volkswagen não divulga especificamente os números de assertividade do sistema, mas o laboratório de Segurança Veicular da marca realiza mais de 15.000 simulações anuais com um grau cada vez maior de precisão. Desde 2023, os critérios de teste do Euro NCAP tornaram-se ainda mais rigorosos: os novos requisitos incluem, por exemplo, a capacidade de detectar quaisquer crianças deixadas no carro - este critério também é cumprido pela nova geração do Passat.

Segundo a matriz alemã, o novo Passat recebeu a classificação máxima de cinco estrelas no programa de proteção ao consumidor Euro NCAP. Isso torna o veículo um dos modelos de médio porte mais bem avaliados de 2024 na classificação geral do órgão de testes europeu independente.

Algumas marcas e modelos que possuem sistemas de segurança semelhantes ao Passat são capazes de detectar sinais de desatenção ou fadiga do motorista, como bocejos, desvios da trajetória e tempo excessivo com os olhos fora da estrada:

Mercedes-Benz: marca é conhecida por seus sistemas de segurança avançados, como o Attention Assist, que monitora o comportamento do motorista e alerta para sinais de fadiga. Além disso, a marca oferece outros sistemas que auxiliam na frenagem de emergência e na manutenção da faixa.

BMW: também possui sistemas de segurança que monitoram o estado do motorista e podem intervir em caso de emergência. O sistema de assistência ao motorista oferece diversas funcionalidades, como alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e assistente de manutenção de faixa.

Volvo: é uma das marcas mais conhecidas por sua prioridade em segurança. A marca oferece uma variedade de sistemas de segurança ativa e passiva, incluindo o City Safety, que pode detectar pedestres, ciclistas e outros veículos e aplicar os freios automaticamente, se necessário.

Tesla: os veículos elétricos são equipados com o Autopilot, um sistema de condução semiautônoma, que também possui recursos que podem ajudar a prevenir acidentes em caso de emergência. Ele utiliza câmeras, sensores e algoritmos para monitorar o comportamento do motorista, como movimentos do volante, piscadas de olhos e tempo de resposta. Diante de evidências de mal súbito, conduz de forma autônoma até estacionar o veículo no acostamento.

