Em São Paulo, 515 urnas tiveram que ser substituídas até o momento

O TRE-SP (Tribunal Regional de São Paulo) informou às 15h deste domingo (6) que 515 urnas foram substituídas no estado de São Paulo.

Ao todo, são 10.976 locais de votação em 645 municípios, com 393 cartórios eleitorais.

O que aconteceu

Das 103.021 urnas ativas durante as eleições deste domingo no estado paulista, 515 tiveram que ser substituídas.

No interior, 377 urnas precisaram ser substituídas. 76.468 equipamentos estão disponíveis para votação nessas regiões.

Na capital paulista, 138 urnas foram trocadas. O número total de urnas disponíveis em São Paulo é de 26.553.

Após o balanço, calcula-se que foram substituídas 0,50% do total de urnas disponíveis. Nesta eleição, existem cerca de 114 mil aparelhos aptos pelo TRE-SP entre urnas em uso e reservas.

Votos não são perdidos

A motivação para as substituições das urnas pode variar, mas os votos registrados nas máquinas com problemas técnicos não são perdidos. Em caso de falhas, profissionais do TRE-SP devem se dirigir até as seções para realizar a troca imediata das urnas e solucionar os problemas.

Ainda de acordo com o TRE-SP, o tempo médio de votação do paulista é de 23 segundos. A média de permanência do eleitor dentro da seção eleitoral é de um minuto.

O balanço geral com informações sobre as urnas após o fim da votação está previsto para 17h30 de hoje.