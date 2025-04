Membro do BCE critica agenda econômica de Trump e defende simplificação regulatória na Europa

A agenda econômica e financeira do presidente dos EUA, Donald Trump, é um "caminho errado" e a Europa não deve seguir o exemplo de desregulamentação, alertou o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, em discurso no Eurofi Summit em Varsóvia. "O governo Trump está trilhando um caminho perigoso, e a instabilidade financeira severa após 2 de abril data do anúncio das tarifas recíprocas é uma demonstração clara disso", afirmou, destacando que uma "corrida para o fundo" seria um "grande erro".

Para o dirigente, a Europa deve evitar três equívocos: a desregulamentação "à americana", a resistência a qualquer mudança e a ideia de que mais exigências de capital sempre significam maior segurança. "Os bancos europeus não sofrem com falta de capital", disse, citando que o índice CET1 médio subiu de 12,5% para 16,1% na última década.

Villeroy defendeu uma abordagem europeia de simplificação regulatória, que mantenha os objetivos fundamentais de estabilidade financeira e combate às mudanças climáticas, mas com menos complexidade. "Simplificação não é reduzir ambição, mas torná-la mais eficaz", afirmou.

Ele sugeriu medidas como a revisão de requisitos de relatórios ESG, por exemplo.

O dirigente também destacou a urgência de avançar na união de mercados e na criação do euro digital, alertando que "esperar em estupefação seria letal". Ele também reforçou a necessidade de "menos medo e mais entendimento mútuo".