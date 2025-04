CBF pede que Fortaleza seja declarado vencedor do confronto contra Colo Colo após confusão na Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu, nesta sexta-feira (11), que o Fortaleza seja declarado vencedor da partida de quinta-feira contra o Colo Colo em Santiago pela Copa Libertadores depois que dois torcedores locais morreram em uma confusão pouco antes do início do jogo.

A CBF pediu à Conmebol "a vitória do Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante" nos incidentes, disse em um comunicado a CBF.

Esse pedido atende ao previsto "no Código Disciplinar da Conmebol", acrescentou a nota. Duas pessoas morreram em uma confusão quando diversos torcedores tentavam entrar à força, provavelmente sem ingressos, no estádio Monumental em Santiago, para a partida pela segunda rodada do grupo E da Copa Libertadores.

A polícia interveio para conter os torcedores e evitar seu acesso ao estádio.

Durante a operação, houve uma confusão que provocou a queda de uma grade, que esmagou e matou duas pessoas.

Segundo informação do Ministério Público chileno, as vítimas eram dois jovens de 18 e 13 anos.

Apesar dos incidentes, a partida não foi suspensa e aos 65 minutos de jogo, quando o placar estava 0-0, o árbitro interrompeu a partida depois que torcedores do Colo Colo invadiram o campo. Quase duas horas depois, a Conmebol anunciou que o encontro havia sido "cancelado" por falta de garantias.

Fora do estádio Monumental, os torcedores do Colo Colo entraram em confronto com a polícia, que tentou dispersá-los com jatos d'água, constatou um fotógrafo da AFP.

O Ministério Público abriu uma investigação para esclarecer as causas da morte dos dois torcedores.

"O que se sabe é que uma das grades esmaga esses dois jovens" e "está se investigando se alguma viatura policial teve participação na morte", informou à imprensa o procurador Francisco Morales.

As autoridades não informaram se houve mais feridos ou presos.

Bárbara Pérez, irmã de uma das vítimas, denunciou que uma viatura policial causou a morte de seu parente ao passar por cima da grade que havia caído sobre ele.

O general da polícia, Alex Bahamondes, informou à imprensa que um oficial é acusado pelo caso e "depoimentos de como ocorreram os fatos estão sendo tomados".

