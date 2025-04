Armas, dinheiro: o que PF apreendeu em operação contra prefeito 'tiktoker'

A Polícia Federal apreendeu quase R$ 1 milhão em dinheiro vivo, carros de luxo e armas nesta quinta (10) em operação que investiga desvio de verbas da saúde em Sorocaba (SP), com o prefeito Rodrigo Manga entre os alvos.

O que aconteceu

Foram apreendidos R$ 863.854,00 em espécie, diversas armas, além de dois veículos: um Porsche911 Carrera e uma BMW. O dinheiro foi localizado no porta-malas de um veículo em um dos endereços ligados ao bispo Josivaldo Batista e à pastora Simone Souza, cunhada do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. O casal é ligado à Igreja Templo da Glória e Renovo, que possui unidades no Brás e em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Além disso, Josivaldo já manteve vínculos com a Igreja Mundial do Poder de Deus.

Segundo a PF, os religiosos fazem parte do núcleo financeiro do esquema investigado. A quantia em espécie estava guardada em caixas de papelão, e os agentes também encontraram um cofre com mais dinheiro, ainda em contagem. Há indícios de que o grupo movimentava recursos do desvio por meio de contas bancárias de terceiros e pagamento de boletos.

A ação mira uma organização criminosa que fraudava contratos na saúde pública. A investigação começou em 2022, após suspeitas de favorecimento à contratação da Organização Social Aceni (atualmente Instituto de Atenção à Saúde e Educação), que assumiu emergencialmente a gestão de uma UPA em Sorocaba.

Mais de 100 policiais federais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em 14 cidades de São Paulo e uma na Bahia. Entre os locais vasculhados estão a residência do prefeito, a sede da prefeitura, a Secretaria de Saúde e o diretório municipal do Republicanos.

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, é apontado como beneficiário de propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie. Ele nega qualquer irregularidade e declarou ao UOL: "Na minha casa, não foi encontrado nenhum recurso. Você se responsabiliza pelo seu cunhado?"

Rodrigo Manga ficou conhecido como "prefeito tiktoker" devido à atuação intensa nas redes sociais. Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e quase o mesmo número no Instagram, ele publica vídeos bem-humorados, desafios virais e aparições em eventos públicos, o que impulsionou sua popularidade além de Sorocaba. Nos últimos meses, o prefeito ampliou sua exposição ao anunciar pré-candidatura à Presidência da República em 2026.

O vereador Raul Marcelo (PSOL), autor da denúncia que originou a investigação, afirmou que o esquema desviou ao menos R$ 62 milhões da saúde. "É uma tramoia, um negócio escandaloso. Tudo era superfaturado. A entidade contratada nem pagava os funcionários da UPA", disse ao Canal UOL.

A Justiça autorizou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 20 milhões. A OS investigada está proibida de contratar com o poder público. Os envolvidos poderão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação.