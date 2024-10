Eleições 2024: posso votar sem o título de eleitor?

do UOL, em São Paulo

As eleições municipais acontecem no domingo (6) em todo Brasil. Mas, se você percebeu, em cima da hora, que não sabe onde está seu título de eleitor, fique tranquilo: é possível votar usando outros documentos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, você pode votar apresentando documento oficial com foto, que esteja legível.

Entre os aceitos estão:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se seu e-Título tem foto e impressões digitais já cadastradas na Justiça Eleitoral, você pode comprovar sua identidade para votar usando o aplicativo. Ele também serve como uma via digital do título de eleitor, de acordo com o TSE.

Atenção a um detalhe importante: mesmo que você apresente seu título de eleitor físico no local da eleição, ainda assim é necessário um documento oficial com foto.