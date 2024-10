Barbie sereia está com 12% de desconto; confira opiniões de quem comprou

Está sem ideia do que dar de presente no Dia das Crianças? O Guia de Compras UOL encontrou um brinquedo que é sucesso em vendas e avaliações: Barbie Dreamtopia Sereia. A boneca está com 12% de desconto, saindo por R$ 134,90.

Ela tem uma cauda perolada que brilha em contato com a água ou ao apertar um botão. Confira a seguir os principais detalhes do produto e opiniões de quem já comprou.

O que a Mattel diz sobre a Barbie?

É indicada para crianças de três a sete anos;

A Barbie Sereia vem com cabelos coloridos de rosa e uma tiara;

Ao mergulhar a boneca na água, a cauda perolada brilha com quatro opções de luzes coloridas;

Fora d'água, a barbatana se ilumina ao pressionar o botão presente no corpete.

O que diz quem comprou a Barbie?

A Barbie Dreamtopia Sereia Luzes e Brilhos, da Mattel, tem nota média de 4,8 (do total de cinco) e quase 9 mil avaliações na Amazon. Confira alguns comentários de quem a comprou.

Essa Barbie é uma maravilha. Ela é linda e pode ir na água. Já levei até em passeio de barco, na piscina, no banho de banheira, etc. Minha filha de três anos gostou muito, especialmente como brinquedo aquático. Ele acende na calda e fica um show, chama mais atenção do que uma Barbie comum (que minha filha geralmente não liga). Presentaço por um bom preço. Nathália e Pablo

Excelente qualidade, ótimo presente, principalmente para crianças que gostam de água. Danielle Fontana

Chegou em perfeito estado, igual ao anúncio. As luzes funcionaram muito bem fora e dentro da água. Cesar Sadalla

Um sonho... apertando o botão a cauda acende e pisca várias cores... encantadora como toda Barbie. Mileine Arnaldo Ramos

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam que o produto foi entregue com defeito e não brilha. Outros dizem que apresentou problema de funcionamento com pouco tempo de uso.

Mais uma Barbie. Os fabricantes não fazem o mínimo esforço para fazer um bom produto. Apenas umas luzinhas. Sem som, articulações básicas e cauda não removível. J.R.Iglesias

Bonita, mas já estragou. Não faz nem um mês que comprei e já não está funcionando. Michele

Comprei para dar de natal pra minha filha de 4 anos e ela não acende. Já que o diferencial dessa é justamente acender, tem outras opções mais baratas. Não recomendo. Péssima experiência. Rafaele A.

