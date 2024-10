O que significa 'talarica', expressão usada por Marçal para atacar Tabata

O repertório de ofensas entre os candidatos a prefeito de São Paulo ganhou mais uma expressão logo após o debate promovido por UOL e Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (30). O candidato Pablo Marçal (PRTB) usou o termo "talarica" para atacar Tabata Amaral (PSB).

O que aconteceu

O candidato citou o antigo relacionamento de João Campos (PSB), atual namorado de Tabata, com Lara Santana. A relação durou sete anos e terminou em 2019. "Se alguém for no Google e pesquisar as coisas que você fez com a mulher que ia casar com o cara que você namora. Você destruiu o sonho de uma mulher que tinha sete anos de namoro", disse Marçal em entrevista ao UOL após o debate.

Eu só tenho a dizer que você é uma talarica, Tabata. Você tinha que respeitar as mulheres Pablo Marçal, candidato do PRTB

A deputada federal já contou como foi o início do relacionamento com Campos. Tabata disse que conheceu o prefeito de Recife quanto eles trabalharam juntos na Câmara dos Deputados (assista ao vídeo abaixo).

Expressão se refere à traição

Na linguagem popular, talarico é quem vai contra o nono mandamento de Deus: "Não cobiçarás a mulher do outro". No caso do quem comete uma 'talaricagem', é quem se relaciona com a namorada ou esposa de um amigo.

A expressão ganhou apelo popular a partir de uma música de Zeca Pagodinho, chamada "Talarico, Ladrão de Mulher". Na letra, o cantor diz que não conversa mais com o Talarico em questão, afinal, ele roubou a mulher do sambista.

Eu não falo mais com Talarico

Talarico roubou minha mulher

Eu não falo mais com Talarico

Talarico era um cara confiado

Chegou todo aprumado, eu não fiz fé

Terno de linho branco engomado

E com pinta de quem nada quer

Quando tocou um samba sincopado

Minha nega danou dizer no pé

Eu não falo mais com Talarico

Trecho da canção de Zeca Pagodinho

A expressão na canção foi criada por Zeca Pagodinho e pelo compositor carioca Serginho Procópio. "Na época, eu assistia ao programa do Agildo [Ribeiro] e tinha um personagem com esse nome", contou Zeca em entrevista ao UOL em 2023.

Segundo o cantor, a história de "um amigo roubar a mulher do outro" aconteceu com um colega. "Então, colocamos o nome do 'traidor' de Talarico. Eu escrevi a primeira parte e dei para o Serginho fazer a segunda", finalizou.