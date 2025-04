Sou obrigado a declarar o IR 2025? Veja prazos e condições

Teve início o período para envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024. Os contribuintes têm até as 23h59 do dia 30 de maio para concluir o envio.

O que aconteceu

O programa necessário para preencher a declaração já está disponível para download. A plataforma Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento diretamente pelo navegador, também já foi liberada, junto com a opção de declaração pré-preenchida.

Neste ano, o prazo para declarar está três dias mais curto em relação ao ano anterior, totalizando 74 dias. A multa mínima por atraso continua sendo de R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode alcançar até 20% do valor devido, acrescida de juros calculados com base na taxa Selic durante o período de inadimplência.

Está dispensado de declarar quem recebeu até R$ 2.824 por mês em 2024. O limite anual de rendimentos tributáveis passou de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. Para atividades rurais, o teto de receita bruta anual também foi ajustado, indo de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Também é necessário declarar quem atualizou o valor de imóveis para valores de mercado, prática agora permitida após aprovação de nova legislação no ano passado. Outra novidade é a obrigatoriedade para quem teve ganhos com investimentos e lucros ou dividendos no exterior. A Receita ainda ajustou a estrutura da declaração, removendo alguns campos e exigindo a reclassificação de itens que antes eram incluídos como "outros bens".

A Receita Federal estima que receberá 46,2 milhões de declarações neste ano, superando o total de 45,2 milhões registradas em 2024. No ano anterior, 41,5% dos envios foram feitos utilizando o modelo pré-preenchido.

O primeiro pagamento da restituição será realizado em 30 de maio. Os demais lotes seguirão nas seguintes datas: 30 de junho, 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

As restituições obedecerão a uma ordem de prioridade. Inicialmente, serão pagos os grupos previstos em lei. Em seguida, terão preferência aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix — mudança que foi incorporada após sugestão de contribuintes que já haviam utilizado essas opções no ano passado.

Quem está obrigado a declarar o IR?