Zelensky diz que encontro com Trump foi 'produtivo', após republicano prometer 'resolver' a guerra

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, encontrou-se com o líder republicano Donald Trump nesta sexta-feira (27), em Nova York. Os dois não escondem as divergências a respeito da ajuda americana para a Ucrânia se defender da invasão russa - mas Zelensky avaliou que a reunião foi "muito produtiva".

Ao lado do líder de Kiev, o bilionário prometeu "resolver" a guerra na Ucrânia em caso de vitória nas eleições presidenciais americanas em novembro. "Esta guerra nunca deveria ter acontecido, mas vamos resolvê-la", disse o ex-presidente dos Estados Unidos, sem explicar como colocaria um fim no conflito que já dura dois anos e sete meses.

O candidato republicano nas eleições presidenciais americanas de 5 de novembro descreveu a guerra como um "quebra-cabeça complexo" e apelou por um "acordo justo para todos". Pouco antes da sua conversa com o presidente ucraniano, Donald Trump tinha elogiado a sua "relação muito boa" com Volodymyr Zelensky - mas também com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Espero que tenhamos melhores relações", respondeu o presidente ucraniano, visivelmente envergonhado, antes de garantir que ele e Donald Trump partilhavam o mesmo objetivo: "acabar com a guerra".

Depois, pela rede X, Zelensky agradeceu à reunião "muito produtiva" e disse que pode apresentar ao republicano "o seu plano para a vitória". "Nós examinamos em detalhes a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para o nosso povo", salientou.

Zelensky, 'o melhor vendedor do planeta'

Em viagem desde domingo aos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky encontrou-se com o ex-presidente norte-americano após ter assegurado o apoio do atual governo de Joe Biden - mas preocupado com o futuro da ajuda americana ao seu país. Donald Trump critica regularmente as quantidades colossais de recursos e armas liberadas por Washington para Kiev desde 2022.

Ainda nesta semana, Trump chamou Volodymyr Zelensky de "o melhor vendedor do planeta".

"Cada vez que ele vem ao nosso país, sai com US$ 60 bilhões", brincou Trump. Um encontro entre os dois homens foi mencionado nos últimos dias, por ocasião da visita de Zelensky aos Estados Unidos - a quarta desde o início da invasão russa.

Mas a reunião chegou a ser suspensa, supostamente por causa de uma entrevista do líder ucraniano, na qual ele disse que o candidato republicano "não sabia realmente como parar esta guerra". Donald Trump afirmou em diversas ocasiões que, se fosse reeleito, resolveria o conflito entre a Rússia e a Ucrânia "em 24 horas" - sem nunca explicar como.

Reunião anterior remonta a cinco anos

O último encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky ocorreu há cinco anos, num contexto radicalmente diferente. O republicano ocupava a Casa Branca e concorria à reeleição, enquanto o líder ucraniano, um ex-ator, tinha assumido a presidência havia apenas alguns meses.

Donald Trump havia sido acusado de ter congelado uma ajuda militar para Kiev para, em troca, conseguir que Zelensky investigasse Joe Biden - cujo filho fazia negócios no país.

O contato mais recente entre eles havia sido em julho, por telefone, depois que Trump foi vítima de um atentado.

Este novo encontro presencial acontece um dia depois de uma visita a Washington do presidente ucraniano, onde conversou com Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, após uma visita ao Congresso norte-americano. "A Rússia não vencerá", garantiu Joe Biden ao recebê-lo na Casa Branca.

Com informações da AFP