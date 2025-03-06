Topo

Etanol x gasolina: abastecer com álcool só compensa em 13 estados do Brasil

25.mai.2023 - Kevin David/Estadão Conteúdo
Imagem: 25.mai.2023 - Kevin David/Estadão Conteúdo

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

06/03/2025 15h50

A gasolina segue à frente do etanol como o combustível que mais compensa usar na hora de abastecer. Agora, ela vale a pena em 14 estados, contra 13 onde é melhor utilizar etanol. É isso o que mostra um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

"O litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,49, registrando aumento de 2,85%. Já o etanol foi comercializado por um preço médio de R$ 4,51 em fevereiro, após um aumento de 3,92% ante janeiro", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

"A alta nos combustíveis teve início nas últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que impactam a definição dos preços, e se intensificou a partir de 1º de fevereiro, com o ajuste do ICMS."

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Gabriel Monteiro (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Itaocara (RJ) a R$ 5,70. Já a gasolina mais barata é localizada em Inúbia Paulista (SP), com preço médio de R$ 5,77. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

  • Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
  • Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
  • Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
  • É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
  • Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,20
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,65
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,69
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,62
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,38
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,87
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,27
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,08
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,83
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,21
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,94
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,75
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,32
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,17
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,14
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a março de 2025

