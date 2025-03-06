Etanol x gasolina: abastecer com álcool só compensa em 13 estados do Brasil

Colaboração para o UOL

A gasolina segue à frente do etanol como o combustível que mais compensa usar na hora de abastecer. Agora, ela vale a pena em 14 estados, contra 13 onde é melhor utilizar etanol. É isso o que mostra um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

"O litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,49, registrando aumento de 2,85%. Já o etanol foi comercializado por um preço médio de R$ 4,51 em fevereiro, após um aumento de 3,92% ante janeiro", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

"A alta nos combustíveis teve início nas últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que impactam a definição dos preços, e se intensificou a partir de 1º de fevereiro, com o ajuste do ICMS."

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Gabriel Monteiro (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Itaocara (RJ) a R$ 5,70. Já a gasolina mais barata é localizada em Inúbia Paulista (SP), com preço médio de R$ 5,77. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,20

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,65

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,69

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,62

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,87

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,27

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,83

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,52

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,21

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,94

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,75

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,32

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,77

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,17

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,87

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,14

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a março de 2025

